Рост массы тела в зрелом возрасте на треть увеличил риск развития некоторых видов рака

ТАСС, 9 октября. Постепенное увеличение массы тела у взрослых людей повышает риск развития некоторых видов рака на 30-50%. Об этом свидетельствуют результаты исследования австралийского Совета штата Виктория по борьбе с раком (CCV), которое опубликовано на официальном сайте организации .

Австралийские медики выяснили, что люди, вес которых до 30 лет оставался стабильным, а после этого увеличивался, подвержены большему риску развития рака, чем те, кто поддерживает здоровый вес и в зрелом возрасте. Как рассказал руководитель отдела эпидемиологии рака Роджер Милн, в своих выводах ученые опирались на данные, полученные в ходе многолетних клинических наблюдений за 30,5 тыс. пациентов государственных клиник штата Виктория.

"Мы сравнивали показатели взрослых людей, которые поддерживали здоровый вес в течение всей жизни и тех, у кого нормальный вес был в молодости, а после значительно увеличился. В ходе исследования, которое продолжалось 27 лет, мы обнаружили, что чем больше индекс массы тела (ИМТ), тем выше риск развития рака 13 типов, связанных с ожирением. При этом у пациентов с избыточной массой тела риск возрастал на 30%, а у больных с диагнозом "ожирение" - уже на 50%", - пояснил Милн.

Генеральный директор CCV Тодд Харпер отметил, что полученные данные говорят о том, как важно контролировать свой вес для профилактики отдельных видов рака. "По нашим оценкам, ежегодно порядка 3,9 тыс. случаев рака в Австралии напрямую связаны с лишним весом пациентов, поэтому мы не можем игнорировать риски, которые он (лишний вес, - прим. ТАСС) представляет для нашего здоровья", - отметил Харпер. Он также добавил, что подобные исследования должны стать важным напоминанием о том, что поддерживать здоровый вес жизненно необходимо на протяжении всей жизни.

Индекс массы тела (ИМТ) - величина, которая рассчитывается по специальной формуле и позволяет оценить степень соответствия массы человека его росту. Это показатель того, насколько здоровым является вес человека. У ИМТ есть цифровое выражение, которое определяет вес в нескольких диапазонах: от "выраженный дефицит массы тела", до "очень резкое ожирение ". Этот показатель важен при постановке диагноза и определении показаний для лечения.