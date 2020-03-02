Боткинская больница в Петербурге устранила нарушения в работе с пациентами на карантине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина устранила нарушения санитарно-эпидемиологического режима, которые послужили причиной увольнения главного врача учреждения. Об этом сообщили в понедельник в городском комитете по здравоохранению.

"В 11 отделении Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина, куда госпитализируют пациентов с признаками ОРВИ, прибывающих из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран, устранены ранее выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Теперь здесь неукоснительно соблюдается необходимый алгоритм приема, обследования, лечения и выписки пациентов", - сообщается на официальном сайте комитета.

Госпитализация таких больных проводится только на новую площадку больницы - в отдельно стоящее здание, пояснили в комитете по здравоохранению. Пациенты попадают в специализированное отделение с помощью санитарного транспорта, минуя приемный покой. Для них действует специальный лифт, который сразу доставляет их в отделение, рассчитанное на 25 коек. Маршрут передвижения таких пациентов исключает их контакт с другими больными.

"Содержатся больные в основном по одному, в случаях, если они прибыли из одного эпидемического очага - по двое. При поступлении у больных берут полный комплекс анализов на все возбудители ОРВИ, ежедневно проводится осмотр врачами-инфекционистами. Одежда пациентов в обязательном порядке проходит дезинфекционные мероприятия, что еще недавно не происходило", - добавили в ведомстве.

Кроме того, персоналу предписано заходить в боксы к больным только облачившись в противочумный комплект. Пациенту в таких случаях следует находиться в отделении 14 дней до окончания инкубационного периода заболевания и получения двух отрицательных анализов на новую коронавирусную инфекцию.

Девятнадцатого февраля стало известно, что главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности. Такое решение принято в связи с рядом системных проблем в учреждении, в том числе "с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - пояснил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.