Красноярский край рассчитывает получить на нацпроекты порядка 30 млрд рублей

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Красноярский край рассчитывает получить на реализацию национальных проектов до 30 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Александр Усс на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"По определенным прикидкам, мы полагаем, что на Красноярский край будет приходиться до 30 млрд рублей федеральных средств <...>. Окончательное понимание того, как это будет по годам, сложится в течение двух-трех месяцев", - сказал Усс.

Он сообщил, что регион участвует во всех 12 национальных проектах. Одним из самых значимых губернатор назвал нацпроект "Здравоохранение", по которому край рассчитывает получить около 7 млрд рублей на детскую краевую больницу. "Проект [строительства больницы] разработан еще год назад за собственные средства края", - подчеркнул Усс.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для реализации задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.