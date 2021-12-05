В Омске разработают робота для уборки парков и тротуаров от снега и мусора

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые кафедры автоматизации производственных процессов и электротехники Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета в Омске разрабатывают коммунального робота для системы "Умный город", который без участия человека сможет убирать от снега и мусора парки и тротуары. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС доцент кафедры Сергей Игнатов.

"Эти малогабаритные коммунальные машины удачно впишутся в концепцию "Умного города". Аналогов таких машин нет - их габариты позволят убирать снег и мусор на тротуарах и в парковых зонах, при этом не представляя опасности и не мешая людям", - рассказал Игнатов.

По его словам, опытный образец разработчики планировали создать уже к прошедшему лету, но из-за пандемии этот срок был сдвинут на следующий год. "Мы представили концепцию разработки нескольким потенциальным заказчикам, интерес к ней есть, - сообщил Игнатов. - Сейчас ведем переговоры с РЖД, есть вариант применения машины для уборки перронов".

Он отметил, что габариты робота позволят размещать его на стандартном поддоне размером 1х1х0,8 метра. "Это как раз такой размер, чтобы не мешать людям, - считает Игнатов. - За рубежом есть коммунальные машины, но там [у них] габариты обычных автомобилей, которые не позволяют их использовать на тротуарах и рядом с людьми".

Ведомственный проект цифровизации городского хозяйства "Умный город" разработан Минстроем России в 2018 году и в настоящее время реализуется в рамках двух национальных проектов: "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика Российской Федерации". "Умный город" - единая информационная система, построенная на основе цифровых технологий, объединяет различные функциональные модули и группы пользователей по таким направлениям, как безопасность, управление ресурсами и услугами, вовлечение горожан, управление и развитие человеческого капитала.