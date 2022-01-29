В крупных городах Приамурья по нацпроекту обустроят 11 общественных пространств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 января. /ТАСС/. В крупных городах Амурской области в 2022 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" будут обустроены 11 общественных пространств - скверов, парков, детских площадок. На это выделено 215 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"На этот год у нас большие планы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Благоустроим 11 общественных пространств. В муниципалитетах появятся новые и будут реконструированы существующие парки, скверы, детские площадки и пешеходные зоны. На данные цели из областного и федерального бюджетов выделено 215 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Среди проектов - оборудование зоны отдыха возле озера в отдаленном районе Благовещенска Плодопитомник, благоустройство общественного места отдыха в Белогорске, работы по обустройству у мемориала Победы в Свободном, оборудование экозоны в парке в Тынде.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".