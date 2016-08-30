Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССР

Северные конвои обеспечили 23% поставок военной помощи СССР в 1941-45 г. по программе ленд-лиза. Об этом ТАСС рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в рамках VI международного форума "Во славу флота и Отечества!" в Архангельске.

"Доля Северных конвоев в общем объеме ленд-лиза примерно одна четверть - 23%, но дело в том, что они приходили к нам в самые тяжелые первые годы войны - 1941-1942 г. Несмотря на вражескую авиацию, подводные лодки, которые топили эти корабли, несмотря на жестокие погодные условия, наиболее прямым, наиболее коротким путем это оружие - танки и самолеты и, конечно, стратегические материалы - доставлялись на советско-германский фронт. Для этих лет северные конвои являлись наиболее важными", - подчеркнул историк.

Почетными гостями форума, посвященному 75-й годовщине прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с грузом помощи для СССР, стали представители дипломатических миссий стран-участниц антигитлеровской коалиции – Австралии, Великобритании, США, Канады, Польши, Франции, Исландии, Новой Зеландии и Нидерландов.

"Арктические конвои – одна из ярких героических страниц Второй мировой войны. Приход первого союзного конвоя "Дервиш" в Советский Союз послужил началом военной операции, не имеющей аналогов в мировой истории. Сегодня наша главная задача заключается в сохранении памяти о борьбе государств антигитлеровской коалиции", - отметил на форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона передал "Капсулу памяти" на временное хранение Северному морскому музею. Ранее в рамках проведения межрегиональной акции "Морской венок славы" в район маршрута полярных конвоев выходил корабль Беломорской военно-морской базы Северного флота. В ходе похода состоялась церемония спуска на воду памятных венков, и проведен забор воды для закладки капсулы к подножию будущего памятника "Тем, кого не вернуло море".

По данным архангельского историка Михаила Супруна, с 1941 по 1945 г. СССР получил по программе ленд-лиза различных товаров, техники и сырья общим объемом около 17,5 млн т на 13,5 млрд долларов. Торжества, посвященные 75-летию прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш", проходят в Поморье с 29 августа по 1 сентября.