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Опыт "Кочевой школы" ЯНАО изучат на заседании Арктического совета в США

В стране Арктика сегодня
8 февраля, 11:35 дата обновления: 8 февраля, 11:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, февраля. /ТАСС
В настоящее время в рамках проекта "Кочевая школа" на территории Ямала работают 17 детских садов и 5 школ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Опыт "Кочевой школы" Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет изучен на заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктики, которое проходит в городе Коцебу (США) 7 и 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Событие объединило представителей восьми государств-членов Арктического Совета и шести организаций коренных народов Арктики. Представитель ЯНАО - член Общественной палаты региона Александр Евай представляет интересы КМНС Ямальской Арктики и России по поручению Федерального агентства по делам национальностей РФ. Планируется, что на заседании рабочей группы он выступит с презентацией регионального проекта "Кочевая школа" и ознакомит участников заседания с особенностями организации образования детей из числа коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Кочевая школа" работает с 2011 года и включает в себя программу начальных классов. В настоящий момент на территории Ямала предоставляют образование в местах кочевий 22 образовательных организации: 17 детских садов и 5 школ. Кочевым образованием с учетом дошкольной подготовки охвачено свыше 250 детей, обучение ведут 32 педагога, которые сопровождают семьи оленеводов во время передвижения стада по тундре. Помимо обычных общеобразовательных дисциплин, в данных школах преподают специфические - мастерство работы с кожей оленей, выпас стада и ведение хозяйства в чуме.

Арктический совет - межправительственный форум высокого уровня для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

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