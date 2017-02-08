Опыт "Кочевой школы" ЯНАО изучат на заседании Арктического совета в США

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Опыт "Кочевой школы" Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет изучен на заседании рабочей группы по устойчивому развитию Арктики, которое проходит в городе Коцебу (США) 7 и 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Событие объединило представителей восьми государств-членов Арктического Совета и шести организаций коренных народов Арктики. Представитель ЯНАО - член Общественной палаты региона Александр Евай представляет интересы КМНС Ямальской Арктики и России по поручению Федерального агентства по делам национальностей РФ. Планируется, что на заседании рабочей группы он выступит с презентацией регионального проекта "Кочевая школа" и ознакомит участников заседания с особенностями организации образования детей из числа коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО", - пояснили в пресс-службе.

Проект "Кочевая школа" работает с 2011 года и включает в себя программу начальных классов. В настоящий момент на территории Ямала предоставляют образование в местах кочевий 22 образовательных организации: 17 детских садов и 5 школ. Кочевым образованием с учетом дошкольной подготовки охвачено свыше 250 детей, обучение ведут 32 педагога, которые сопровождают семьи оленеводов во время передвижения стада по тундре. Помимо обычных общеобразовательных дисциплин, в данных школах преподают специфические - мастерство работы с кожей оленей, выпас стада и ведение хозяйства в чуме.

Арктический совет - межправительственный форум высокого уровня для развития сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера.