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Павильон РФ на ЭКСПО-2017 представит энергетические технологии на примере Русской Арктики

В стране Арктика сегодня
11 апреля, 9:28 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко
В рамках выставки пройдут мероприятия, посвященные разным видам и источникам энергии
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АСТАНА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Российская экспозиция на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане раскроет тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона - Русской Арктики. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор деловой программы российского участия на ЭКСПО-2017 Антон Атрашкин.

"Могу сказать, что в жаркое астанинское лето гости российской экспозиции окажутся на просторах нашего Севера. Желающие смогут увидеть и потрогать настоящий айсберг. Но сама экспозиция будет, конечно, не про природу. На фоне Русской Арктики мы представим самые передовые российские энергетические технологии", - сообщил Атрашкин.

По его словам, ряд российских компаний уже подтвердили, что будут ключевыми партнерами экспозиции."Это - "Росатом", "Россети", "Транснефть", "Уралкалий" и "Уралхим". Например, "Росатом" представит атомный флот, которым обладает Россия. Компании "Уралкалий" и "Уралхим" в виде интерактивной композиции покажут, как их удобрения дают энергию жизни растениям на земле. "Россети" раскроют потенциал разработки, хранения и передачи электроэнергии", - пояснил директор деловой программы.

Интервью

Антон Атрашкин: РФ представит на "Экспо-2017" уникальную Русскую Арктику

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В рамках программы российского участия в ЭКСПО-2017 каждую неделю будут проходить мероприятия, посвященные разным видам и источникам энергии. "Все российские мероприятия по сути будут международными. На них выступят не только российские спикеры, но и эксперты, бизнесмены из Европы, США, Азии, арабских стран", - уточнил Атрашкин.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Участие в ней сейчас подтвердили более 115 государств и 20 международных организаций. Ожидается, что экспозицию посетят свыше двух миллионов человек. В рамках мероприятий выставки запланировано проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества и первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Кроме того, во время ЭКСПО-2017 планируют провести более 3 тысяч культурных и спортивных мероприятий.

 

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