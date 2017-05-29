Реконструкция трех причалов в арктическом порту Дудинка может обойтись в 500 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Капитальный ремонт трех причалов в арктическом порту Дудинка в Красноярском крае может обойтись в 350-500 млн рублей, сообщил ТАСС проректор по научной работе Сибирского государственного университета водного транспорта (СГУВТ) Борис Палагушкин.
"Мы выиграли тендер "Норильского никеля" на исследование трех причалов - третьего, четвертого и пятого. Используя имеющиеся подходы и методики, провели исследование. Выдали рекомендации провести капитальный ремонт причалов. По предварительным оценкам, стоимость его составит 350-500 млн рублей", - сказал Палагушкин.
Он отметил, что реконструкция причалов в случае с Дудинкой целесообразна, но обойдется слишком дорого, поэтому специалисты университета приняли решение ограничиться капитальным ремонтом. Работа проводится в рамках федерального приоритетного проекта по развитию Арктики.
Дудинский морской порт - порт федерального значения, расположенный на Северном морском пути. Порт включает в себя 23 речных и девять морских причалов, способных принимать суда грузоподъемностью до 17 тыс. тонн.