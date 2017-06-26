Новый резидент ТОР на Чукотке приступит к разработке золота на месторождении Правая Колби

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Новый резидент ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе приступит к разработке золоторудного месторождения на ручье Правая Колби Анадырского района региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотки.
"В Корпорации развития Дальнего Востока состоялось подписание соглашения с компанией "Восток" о получении статуса резидента ТОР "Беринговский". Инвестор планирует реализовать проект разработки месторождения россыпного золота ручья Правая Колби, расположенного в Анадырском районе, в 77 км от окружного центра", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, бизнес-план проекта освоения месторождения россыпного золота ручья Правая Колби составлен при участии Фонда развития Чукотки. Для предприятия подготовлены необходимые документы, оформлены заявка и соглашение. Кроме того, фонд готов оказывать консультационную поддержку в течение всего срока существования проекта.
Компания "Восток" стала четвертым "золотым" резидентом ТОР "Беринговский".
Всего на данный момент в ТОР зарегистрировано 14 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,2 млрд рублей. В рамках их реализации планируется создание почти 1,2 тыс. рабочих мест.