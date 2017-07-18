Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователей

Саамы живут на северных территориях современных России, Финляндии, Норвегии и Швеции уже как минимум несколько тысяч лет. В нашей стране их проживает около 2 тыс. человек, основная часть — на Кольском полуострове. Исторически центром жизни саамов был Ловозерский район.

Здесь и находится одно из самых таинственных и известных мест Заполярья — Сейдозеро. Путь к нему лежит или через село Ловозеро и далее на лодке по одноименному озеру, от которого до Сейдозера — дорога через небольшую сопку или через поселок Ревда. Второй маршрут тяжелее — он ведет через горный перевал, реки и занимает до восьми часов. Но саамы говорят, что дорога к этому священному для их народа месту и не должна быть легкой, поскольку свои тайны озеро открывает только тем, кто готов преодолеть трудности.

К тому же маршрут через перевал необыкновенно живописен. После нагромождения камней между покрытыми снежными шапками вершинами гор путешественникам открывается панорама ведущей к Сейдозеру долины, навевающей ассоциации с "Затерянным миром" Артура Конан Дойля. По ней тропа ведет до самого озера. Несмотря на сложность, ее выбирают многие путешественники. "Я специально приехал на Сейдозеро из Краснодарского края — давно слышал про него и понял, что должен здесь побывать", — рассказал нам встретившийся на перевале турист.

Что сторожит Куйва?

Сейдозеро необычно всем: природой, историей, обилием связанных с ним мифов и слухов. Название переводится с саамского как "священное озеро". Как рассказала писательница и исследователь саамской культуры Надежда Большакова, Сейдозеро всегда было одним из центров духовной жизни этого северного народа. "На его берегах шаманы проводили самые важные обряды, здесь же проходили праздники, о нем слагались легенды и песни", — рассказала она.

Одна из главных легенд Сейдозера связана с Куйвой — сказочным духом-великаном. Точнее, о нем говорится сразу в нескольких легендах. По одной — он когда-то напал на саамов, но был побежден, и с тех пор живет в горе над Сейдозером. По другой — колдун Куйва похитил саамскую девушку и запер ее в скале, сам же остался охранять ее.

Есть и другие вариации истории, но все они так или иначе ведут к скале над Сейдозером, на которой расположено огромное, в несколько десятков метров, пятно на скале, очень напоминающее человеческую фигуру. И даже данные исследований одной из научных экспедиций, выявившей, что силуэт на скале образован микроскопическими водорослями и лишайниками, не делает картину менее удивительной.

Связано с Сейдозером и множество других мифов, но именно возвышающийся над водой Куйва стал самым популярным героем, говоря современным языком — брендом района.

Пристанище духов и ариев

Еще одна особенность Сейдозера — множество слухов и рассказов об аномальных явлениях, происходящих в его окрестностях. Проверить и разгадать их пытались многие.

Здесь проводятся многочисленные экспедиции ученых и исследователей. По легенде, в 1920-х годах сюда приходила экспедиция Александра Барченко, врача, исследователя оккультизма, по некоторым данным — негласного сотрудника структур госбезопасности.

Среди прочего специалисты интересовались отмеченным здесь явлением меряченья. Это массовый гипноз, наступающий у людей в определенных местах в ходе обрядов или спонтанно. При этом участники начинают повторять движения друг друга, могут совместно выполнять команды и даже предсказывать будущее. Итоги экспедиции не обнародовались и существуют в виде слухов, легенд и домыслов. Но до сих пор вдохновляют последователей на новые исследования.

Так, в конце XX века поиски продолжил философ и ученый Валерий Демин. Он был убежден, что именно здесь располагалась Гиперборея — легендарная древняя цивилизация. И даже находил ее следы в виде огромных остатков сооружений. Правда, многие из побывавших здесь в этих артефактах не видят ничего, кроме необычных творений природы.

Среди других известных посетителей этих мест — космонавт Георгий Гречко. Он также побывал на Сейдозере с экспедицией в поисках следов древних цивилизаций.

Саамы говорят о древности своей истории и культуры, но чаще упоминают не живших здесь ариев, а шаманов, которые приходили к озеру для совершения обрядов. По поверьям, их души до сих пор живут в камнях у озера.

Танцующий лес

Природа у Сейдозера действительно необычна. Здесь растут редкие для Севера огромные ели и сосны, некоторые растения, практически нигде в Заполярье не встречающиеся.

Надежда Большакова обратила внимание на тот факт, что Сейдозеро не разливается во время паводка. Это действительно так — линия его берега оставалась четкой, хотя спадающие в него речки и расположенное рядом Голубое озеро разлились очень сильно.

А еще одна визитная карточка Сейдозера — "танцующие" деревья. Их стволы изогнуты самым причудливым образом, иногда даже свернуты кольцами. Объясняют это сильными ветрами, а также наличием камней, которые мешают расти деревьям.

Священное место саамов

Паломничество к Сейдозеру исследователей самых разных направлений и просто любопытных туристов продолжается. В любой день здесь можно встретить группы из разных уголков страны и из-за рубежа. И сторонники различных теорий продолжают спорить о том, что все-таки скрывает озеро и его окрестности.

Для саамов же оно остается священным местом. Представители народа относятся к этой земле с почтением и не поощряют праздное любопытство.

Как сказала Надежда Большакова, священное место и не должно поражать внешними необычными вещами. "Когда туристы с разочарованием говорят мне, что никаких духов не встретили, я отвечаю: "Ну и радуйтесь, что не встретили!" Это место, куда надо приходить с духовными вопросами, за помощью, а не ради развлечения. И только с хорошими намерениями", — говорит саамская писательница и хранительница традиций северного народа.

Илья Виноградов