Самая земная из профессий: как шахтеры и горняки меняют экономику Якутии

Бригадир Стебель, переехавший в Якутию с Донбасса, — двухметровый шахтер с солнечной улыбкой и крепким, испытывающим рукопожатием. Скромный, молчаливый геолог Леонид Серебренников. Горный мастер Петр Чештанов — скуластый, уверенный в себе. Эти и тысячи других людей трудятся в угольной отрасли Якутии — управляют сложнейшей техникой,на разрезах, чертят карты и схемы в кабинетах, добывают породу в шахтах, открывают новые месторождения. По словам главы республики Егора Борисова, Якутия обладает колоссальными запасами угля — свыше 40 млрд тонн. Причем речь, прежде всего, о наиболее дорогих марках. К 2030 году республика намерена выйти на ежегодную добычу 39 млн тонн, то есть более чем удвоить сегодняшние показатели. В День шахтера ТАСС решил выяснить, может ли Якутия стать "Кузбассом" Дальнего Востока.

От кирки до треста

Первые письменные упоминания о том, что в Якутии есть залежи каменного угля, относятся к началу XVIII века. Историк Анатолий Малявкин писал, что "в 1725 году капитан Беринг, встретив уголь у Нижне-Кангаласского камня, применял, его в качестве топлива для ковки якорей". При этом системно месторождения угля в Якутии до революции не изучали, а его выходы на поверхность лишь среди прочего описывали путешественники, о них знали местные жители. В конце XIX века интерес к углю проявили золотодобытчики: они искали альтернативу древесине, поскольку леса вокруг их артелей истощались.

Системное изучение угленосности Ленского бассейна началось с 1925 года, а в 1928-м горняки приступили к отработке шахты "Сангарская". Здесь приходилось работать в нечеловеческих условиях тайги, пронизывающего ветра и 50-градусных морозов. Более того, первое время уголь в Сангаре добывали кирками и лопатами, а перевозили в тачках. Но к 1932 году у рабочих появились отбойные молотки, вагонетки и транспортерные ленты, добыча угля выросла в пять раз. Параллельно с Сангарой велось освоение Кангаласского, Джебарики-Хайского, Зырянского месторождений.

"Послевоенные годы ознаменовались бурным развитием угледобычи в Якутии. На строительство и реконструкцию шахт обком ВЛКСМ Якутии призвал более одной тысячи комсомольцев из разных уголков республики", - говорится в книге "Черным по белому…", которая рассказывает о развитии отрасли в регионе.

В 1958 году предприятия, занимающиеся добычей угля, объединил Якутский совнархоз. В республике возросло число шахт и разрезов, и в 1966 году был создан трест "Якутуголь", в который вошли шахты "Чульманская", "Джебарики-Хая", "Сангарская" и "Сого", разрезы "Кангаласский" и "Зырянский", а также малый разрез "Нерюнгринский" в Южной Якутии. Последнему будет суждено сыграть ключевую роль – именно возле Нерюнгринского разреза в 1970-х годах начнется строительство "угольной столицы" республики, города Нерюнгри.

"Город начинался с палаток"

Южная Якутия – суровый край. Снег может лежать здесь до середины мая и вновь выпасть уже в сентябре. Холодная зима, дождливое лето, скупая природа. Но именно этот край стал сосредоточием основных угольных запасов региона. Здесь в 1970-е годы возник город Нерюнгри, который местные жители ласково называют "Нюркой".

"К 1970 году шахта в поселке Чульман (в 30 километрах от Нерюнгри – прим. ТАСС) исчерпала свои запасы, ее закрыли, и рабочие стали переезжать в Нерюнгри. По сути Чульман стал базой для строительства нашего года", - рассказала научный сотрудник музея истории освоения Южной Якутии Елена Братчикова. К этому времени в Нерюнгри уже было небольшое поселение, шла добыча угля, проводилась геологоразведка.

Решающим фактором в развитии Нерюнгри стало подписание в 1974 году соглашения между правительствами СССР и Японии о поставках южно-якутского угля. Уже в следующем 1975 году Нерюнгри присвоили статус города. "Наш город начинался с палаток, балков и щитовых общежитий. Строить его приехали комсомольцы из разных регионов страны. Вскоре начали возводить благоустроенные дома, и Нерюнгри приобрел современный облик", - добавила Братчикова.

"Все начиналось с самостроя. Отопление в домах было каким попало – печи-"буржуйки", радиаторы. Но вскоре из "старого города", расположенного ближе к угольному разрезу, нас переселили в новое жилье. Родители радовались, а для меня, школьницы, это было трагедией, поскольку пришлось оставить друзей и детские приключения", - вспоминает помощник главы Нерюнгринского района Наталья Суворова.

Одним из тех, кто видел зарождение нового города, был и Леонид Серебренников – уже более 30 лет он работает главным геологом в компании "Якутуголь". "1 октября 1974 года я начал работать в Нерюнгри, а первый десант строителей высадился 10 октября того же года, - сказал полный кавалер знака "Шахтерская слава". – Тогда в Южную Якутию приехало много молодежи. Ребят направляли по распределению, привлекал и хороший, стабильный заработок".

В 1975 году, по словам Братчиковой, вышло постановление о создании Южно-Якутского территориального производственного комплекса, а затем началось строительство железной дороги Тында – Беркакит, что окончательно превратило Южную Якутию с центром в Нерюнгри в промышленную базу всего региона. Его ключевым предприятием стал "Якутуголь".

Промышленный гигант

Нерюнгринский угольный разрез осваивают открытым способом: гигантские экскаваторы вгрызаются в породу, которую затем перевозят на многотонных автосамосвалах БелАЗ. Рядом с такими машинами люди кажутся крошечными, но и сама техника теряется на фоне разреза. "Когда специалисты попадают к нам, они восхищаются: горизонты разреза, словно, отмерены линейкой, как в учебнике", - гордятся работники предприятия "Якутуголь", которое отрабатывает месторождение.

"Якутуголь", бывший когда-то трестом, давно сменил форму собственности. В 2007 году контрольный пакет акций компании приобрел "Мечел", и сейчас "Якутуголь" - одно из крупнейших угледобывающих предприятий Дальнего Востока и лидер отрасли в Якутии. В состав компании входят разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский" и "Джебарики-Хая", а также Нерюнгринская обогатительная фабрика.

"Наше предприятие – один из немногих производителей твердых коксующихся углей в России. Мы поставляем продукцию как на внешний, так и на внутренний рынки, и она неизменно пользуется спросом, - рассказал ТАСС директор по производству АО ХК "Якутуголь" Иван Цепков. – В 2016 году "Якутуголь" добыл 9,9 млн тонн угля, что на 8% больше, чем годом ранее".

Основная продукция "Якутугля" - высококачественный уголь, который, прежде всего, используют в металлургии. Постоянными потребителями концентрата коксующегося угля, производимого в Нерюнгри, являются китайские, японские и корейские компании, а также металлурги Урала. Заинтересована в угле и сама Якутия, которой он необходим, прежде всего, для нужд ЖКХ. Так именно под уголь Нерюнгринского месторождения изначально спроектирована местная ГРЭС. Нуждаются в нем и другие районы Якутии – ежегодно республика потребляет около 2,5 млн тонн угля, и эти показатели будут расти по мере промышленного развития региона.

С разреза уголь попадает на обогатительную фабрику, которая работает без остановки. Затем готовую продукцию грузят в вагоны и отправляют в дальневосточные порты Посьет и Ванино, на Урал. "Каждые сутки мы загружаем до 12 маршрутов, в каждом – от 56 до 62 вагонов. Средний объем вагона – 69-70 тонн", - говорит начальник смены на пункте погрузки Александр Рожков.

"Мечел" активно занимается техническим перевооружением на разрезе, и списывать его со счетов никто не собирается. Хотя, конечно, потенциал Нерюнгринского разреза не бесконечен. По словам Серебренникова, если первоначально здесь было 450 млн тонн угля, то сейчас осталось лишь 110 млн тонн. Поэтому основные перспективы как самого "Мечела", так и всей Южной Якутии геолог связывает с другим активом компании – Эльгинским месторождением, расположенным в 400 километрах от Нерюнгри.

Невероятная Эльга

"Эльгинское месторождение – будущее России, на его отработку уйдут долгие годы", - уверен глава Нерюнгринского района Виктор Станиловский. И, действительно, Эльга – одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн, то есть почти в пять раз превышают запасы Нерюнгринского разреза. Более того, марки углей Эльгинского месторождения являются дефицитными и поэтому востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как и на Нерюнгринском разрезе, уголь на Эльге добывают открытым способом. Работы начались в 2011 году. А до этого "Мечел" за три года в сложнейших горно-геологических и климатических условиях при полном отсутствии инфраструктуры проложил к месторождению 321 километр железнодорожной линии.

"Построив дорогу до Эльги, "Мечел" вскрыл богатейшую кладовую страны и обеспечил к ней транспортный доступ, - уверены в компании. - На границе с Эльгинским угольным месторождением находится настоящий "клондайк" полезных ископаемых для промышленного освоения. На этой территории выявлены проявления молибдена, вольфрама, редких земель рудного россыпного золота, ювелирные и поделочные камни, мрамор и гранит". Помимо этого, как ранее сообщал глава республики Егор Борисов, "вокруг месторождения находятся неучтенные запасы, объем которых превышает 20 млрд тонн высококачественного угля".

В 2017 году "Мечел" намерен увеличить добычу на Эльге на 21% - до 4,5 млн тонн. По словам Станиловского, пока работы на Эльгинском месторождении идут вахтовым способом – рабочие как из Якутии, так и из других регионов России приезжают туда на смену и живут в вахтовом поселке. "Но я думаю, что это временно, - считает глава района. – Люди тоже хотят быть оседлыми: хотят после работы возвращаться в семью, в свой дом. Поэтому, уверен, придет время, и там будет город".

Пока одним из сдерживающих фактором как для создания населенного пункта, так и для увеличения добычи и обогащения угля на Эльгинском месторождении является нехватка электроэнергии. Но, как отметил глава района, к месторождению строят линию электропередачи от Нижне-Бурейской гидроэлектростанции в Амурской области. В начале августа в запуске трех гидроагрегатов этой ГЭС принял участие президент России Владимир Путин.

"Наташа", "Олеся", "Надежда"

Освоением угольных богатств Южной Якутии занимается еще один крупный игрок – компания "Колмар". Она владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами (ГОКи) в Нерюнгринском районе. Причем на Денисовском месторождении уголь добывают шахтным способом.

"Глубина шахты "Денисовская" – 240 метров, - рассказывает заместитель директора предприятия по производству Артур Касинский. – В 2016 году мы прошли под землей 34 километра и добыли 1,7 млн тонн угля".

В шахте промозгло и сыро. Черные от угольной пыли рабочие не прерываются даже на визит журналистов. "Наша смена длится шесть часов, за это время мы производим 800 тонн угля", - говорит горный мастер Мухтор Канондаров. Сразу три "девушки" трудятся в шахте – это механизированные комплексы, ласково названные шахтерами "Наташа", "Олеся" и "Надежда". "Когда пришла первая машина, на ее компьютере было написано "Welcome, Natasha", ну мы так ее и назвали – "Наташа". От этого и пошло", - объяснил Касинский.

Балансовые запасы "Колмара" превышают 1 млрд тонн, большая часть которых – дефицитные марки коксующихся углей премиального качества. Компания поставляет продукцию отечественным предприятиям и экспортирует ее в страны Азии. По словам заместителя генерального директора компании "Колмар" Артема Левина, 2016 год стал удачным: была построена и введена обогатительная фабрика на Инаглинском ГОКе, началось строительство фабрики на Денисовском комплексе, более чем в полтора раза увеличилась добыча угля на месторождениях в Южной Якутии.

Обогатительную фабрику на Денисовском ГОКе планируют запустить в первом квартале 2018 года. Директор строящейся фабрики Андрей Боярёнок пояснил, что ввод фабрики позволит увеличить стоимость продукции почти в три раза благодаря выпуску высококачественного коксующегося концентрата.

В отличие от "Якутугля", "Колмар" - молодое предприятие. Возможно поэтому значительная часть работающих здесь – приезжие. "Люди приезжают сюда из Кемеровской и Ростовской областей, с Донбасса. Шахта частично компенсирует им затраты на съем жилья, есть свое общежитие", - сказал Касинский.

"Я приехал в Якутию в 2015 году. До этого работал в Донецке и его окрестностях, - рассказал бригадир шахты "Денисовская" Константин Стебель. – Здесь уже трудился брат жены. Он попал сюда по распределению, как беженец. От него все и узнал. Переехал сразу с семьей – женой и двумя детьми: дочь сейчас учится в Российской таможенной академии во Владивосток, а сын – в нерюнгринской гимназии, которая находится под шефством "Колмара".

Свой приезд в Южную Якутию Стебель вспоминает с улыбкой: "Ехали в апреле, по дороге в Крыму успели в море искупаться, а сюда попали – снег". Семья уже купила квартиру в Нерюнгри, жена бригадира устроилась в местный салон красоты, а сам шахтер уверено говорит, что о переезде не жалеет. "Компания во многом идет нам навстречу. Не на что жаловаться. И люди про нас узнают, просятся. Сходите в отдел кадров, - посмотрите, сколько там резюме лежит".

Территория опережающего развития

В декабре 2016 года Правительство РФ утвердило территорию опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия". Первыми ее резидентами стали ГОКи "Инаглинский" и "Денисовский". По оценке Станиловского, ТОР позволит создать 2,7 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест, что особенно актуально из-за оттока местного населения в центральные регионы России – в течение последних пяти лет численность жителей Нерюнгринского района ежегодно снижается почти на две тысячи человек.

"Главные задачи ТОР – формирование крупного промышленного центра глубокой переработки природных ресурсов, обеспечение региона конкурентными преимуществами для привлечения инвесторов, стимулирование социально-экономического развития. Для района это, прежде всего, означает создание новых высокооплачиваемых рабочих мест", - сказал Станиловский.

Создание территории опережающего развития должно придать импульс и малому бизнесу. Ранее генеральный директор "Колмара" Сергей Цивилев сообщал, что к третьему Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, резидентами ТОР "Южная Якутия" должны стать еще шесть компаний, которые займутся питанием рабочих, проведением вскрышных и ремонтных работ, перевозкой.

В качестве примеров сопутствующих предприятий гендиректор "Колмара" назвал создание ремонтно-механического завода для спецтехники склада запчастей. "У нас серьезные проблемы с ремонтом техники для открытых горных работ и дорожной техники: нет ни одного сервисного центра, запчасти идут по два месяца, техника простаивает, и для тех, кто занимается добычей, - это большие убытки. Создание подобных предприятий позволит решить эту проблему", - сказал он.

Кроме того, есть идея создания в Южной Якутии завода по сборке техники для открытых горных работ и дорожной техники. Резидентом ТОРа также может стать аэропорт города Нерюнгри.

"Угля у нас очень много, и придет время, когда Южная Якутия заменит Кузбасс", - уверен глава Нерюнгринского района. В этом согласны и в мэрии: "У нас есть аэропорт, есть резервы ГРЭС, и мы готовы принять новых жителей. Было время, когда в Нерюнгри приезжали тысячами. Можно повторить".

Илья Баринов