Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковника

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Путин присвоил первому загмлавы Росгвардии Меликову звание генерал-полковникаАрмия и ОПК 26 августа, 16:22
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин присвоил первому заместителю директора Росгвардии Сергею Меликову звание генерал-полковника. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить воинское звание генерал-полковника Меликову Сергею Алимовичу", - говорится в тексте документа.
В июле указом президента Меликов был назначен на должность первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации. До этого с 12 мая 2014 года Меликов занимал должность полномочного представителя президента в СКФО.
Меликов имеет три высших военных образования, в числе которых Военная академия Генштаба Вооруженных сил РФ. Командовал объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций в СКФО, был первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.