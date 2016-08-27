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Из резервистов впервые соберут войсковые подразделения в ходе проверки боеготовности

Армия и ОПК
27 августа, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Резервисты будут применять вооружения и военную технику в современном бою, потренируются действовать в составе подразделений
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения территориальных войск будут впервые сформированы из резервистов в ходе проходящей внезапной проверки Вооруженных сил РФ. Они же примут участие в стратегическом учении "Кавказ-2016", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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"В ходе проведения мероприятий внезапной проверки Вооруженных сил в рамках эксперимента по созданию новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов впервые будут сформированы несколько подразделений территориальных войск", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в субботу в ТАСС.

Военные сборы уже стартовали в ряде объединений, соединений и организаций Вооруженных сил. Резервисты будут применять вооружения и военную технику в современном бою, потренируются действовать в составе подразделений.

"После завершения формирования и прохождения военных сборов подразделения территориальных войск, укомплектованные резервистами, примут участие в практических мероприятиях стратегического учения "Кавказ-2016", - уточнили в министерстве.

Новая мобилизационная системы создается в соответствии с указом президента РФ №370 от 17 июля 2015 года.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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