Из резервистов впервые соберут войсковые подразделения в ходе проверки боеготовности

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения территориальных войск будут впервые сформированы из резервистов в ходе проходящей внезапной проверки Вооруженных сил РФ. Они же примут участие в стратегическом учении "Кавказ-2016", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе проведения мероприятий внезапной проверки Вооруженных сил в рамках эксперимента по созданию новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов впервые будут сформированы несколько подразделений территориальных войск", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в субботу в ТАСС.

Военные сборы уже стартовали в ряде объединений, соединений и организаций Вооруженных сил. Резервисты будут применять вооружения и военную технику в современном бою, потренируются действовать в составе подразделений.

"После завершения формирования и прохождения военных сборов подразделения территориальных войск, укомплектованные резервистами, примут участие в практических мероприятиях стратегического учения "Кавказ-2016", - уточнили в министерстве.

Новая мобилизационная системы создается в соответствии с указом президента РФ №370 от 17 июля 2015 года.