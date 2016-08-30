Индия вложит свыше $300 млн в создание логистического центра запчастей для Су-30МКИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Индия намерена вложить свыше 20 млрд рупий ($300 млн) в создание с помощью России логистического центра запчастей для истребителей Су-30МКИ на мощностях государственной авиастроительной корпорации "Хиндустан аэронотикс" (HAL). Об этом сегодня ТАСС сообщил источник в индийском военном ведомстве.

"На сегодняшний день основной проблемой в эксплуатации Cу-30МКИ является хроническое отсутствие запчастей из-за сложного и длительного пути их поставки, а также разрозненности их производств, - отметил он. - Решить эту проблему поможет создание с помощью России логистического центра запчастей для истребителей Су-30МКИ на мощностях HAL, при этом Индия намерена инвестировать в него свыше 20 млрд рупий".

По словам чиновника, "идею создания такого центра, которая была выдвинута ранее HAL, с энтузиазмом поддержал российский производитель - холдинг "Сухой". "Подписание межправительственного соглашения об этом может состояться уже в самое ближайшее время", по всей вероятности, в рамках очередного российско-индийского саммита, который пройдет 15 октября в штате Гоа на юго-западе Индии, заявил собеседник корр. ТАСС. Индийская сторона рассчитывает, что соглашение станет гарантией того, что самолеты смогут выполнять большее количество боевых вылетов, а также будет направлено на сокращение времени на их техническое обслуживание.

Как пояснил источник ТАСС, "основной задачей новой структуры станет централизованный заказ, доставка и распределение всех запчастей, требующихся для поддержания технического состояния российских истребителей на высоком уровне".

"Ранее срок поставок от момента заказа ВВС Индии в России до поступления запчастей в ремонтные цеха HAL доходил до года, что привело лишь к 50-55% боеготовности парка Су-30МКИ, - отметил чиновник. - С помощью логистического центра, который будет аккумулировать запасы, мы надеемся сократить срок поставки до 30 дней и поднять на крыло не менее 75% истребителей".

Многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30МКИ, производимый на авиазаводе корпорации "Иркут", изначально был разработан по заказу Индии на базе самолета Су-30МК (с 1999 года заказчику передано уже свыше 200 машин, всего заказано 272 истребителя).

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - ведущая индийская государственная авиастроительная компания. Производит самолеты, вертолеты, авиационные двигатели, детали и запчасти как собственной разработки, так и по лицензиям.