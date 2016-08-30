Российская армия получила на вооружение новое поколение 30-миллиметровых боеприпасов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российская армия приняла на вооружение боеприпасы нового поколения для автоматических пушек калибра 30 миллиметров, сообщили ТАСС в пресс-службе выпускающего снаряды концерна "Техмаш" (входит в Ростех).

Ранее сообщалось о планах до конца прошлого года завершить испытания новых боеприпасов для 30-миллиметровых пушек. Как заявлял генеральный конструктор НПО "Прибор" (входит в "Техмаш") Олег Чижевский, снаряды "кардинально повысят живучесть орудий".

"Концерн "Техмаш" поставил на вооружение боеприпасы нового поколения для 30-мм малокалиберных автоматических пушек", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Конструктивной особенностью этих боеприпасов является использование пластмассовых ведущих устройств, что позволяет существенно повысить боевую эффективность пушек, в том числе при стрельбе длинными очередями.

Патроны с осколочно-фугасно-зажигательным и осколочно-трассирующим снарядами будут поставляться для корабельных зенитных комплексов, а патроны с осколочно-фугасно-зажигательным, бронебойно-трассирующим и многоэлементным снарядами - для авиационных пушек. Также на вооружение принят новый патрон для зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш".