Летчики авиаполка ВВО прошли переподготовку на новые истребители-бомбардировщики Су-34

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ХАБАРОВСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Группа летчиков бомбардировочного авиаполка Восточного военного округа (ВВО) завершила переподготовку в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Группа летчиков и военнослужащих технического состава бомбардировочного авиационного полка Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, завершила переподготовку на новые истребители-бомбардировщики Су-34 в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава", - сказал Гордеев.
В августе 2016 года экипажи новейших бомбардировщиков прибыли в авиационную часть округа и приступили к практическому освоению новейшей авиационной техники. Самолеты Су-34 поступили в бомбардировочную авиачасть округа в мае 2016 года. В ближайшее время ожидается пополнение парка авиатехники полка.