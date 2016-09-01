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Станции сотовых операторов начнут использовать в системе российской ПРО

Армия и ОПК
1 сентября, 5:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Ведущий инженер-конструктор "Росэлектроники" Илья Кубацкий отметил, что сама система "на порядок дешевле" стандартных радиолокационных станций обнаружения и идентификации воздушных целей
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© ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин, архив

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Базовые станции операторов сотовой связи стандарта GSM могут быть использованы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и самолетов малой авиации, что значительно увеличит возможности российский системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "Росэлектроника" Игоря Козлова.

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Как рассказал изданию собеседник, система "Рубеж", которая предполагает использование оборудования мобильных операторов, позволит обнаружить летающие объекты по изменению электромагнитного поля сотовой сети.

"Если металлические предметы попадают в область электромагнитного поля, в этот момент приемные элементы базовых станций сразу же фиксируют изменение поля", - пояснил принцип действия системы представитель телекоммуникационного рынка, знакомый с ходом работ.

При обнаружении и идентификации цели система передает данные по сетям GSM в Национальный центр управления обороной или командные центры управления зенитно-ракетными комплексами Воздушно-космических войск.

Ведущий инженер-конструктор "Росэлектроники" Илья Кубацкий отметил, что сама система "на порядок дешевле" стандартных радиолокационных станций обнаружения и идентификации воздушных целей.

По информации издания, новая система не будет устанавливаться на базовые станции GSM. Терминалы комплекса будут находиться непосредственно в пунктах управления системами ПВО и ПРО и в Национальном центре управления обороной.

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