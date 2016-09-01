Станции сотовых операторов начнут использовать в системе российской ПРО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Базовые станции операторов сотовой связи стандарта GSM могут быть использованы для обнаружения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и самолетов малой авиации, что значительно увеличит возможности российский системы противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "Росэлектроника" Игоря Козлова.

Как рассказал изданию собеседник, система "Рубеж", которая предполагает использование оборудования мобильных операторов, позволит обнаружить летающие объекты по изменению электромагнитного поля сотовой сети.

"Если металлические предметы попадают в область электромагнитного поля, в этот момент приемные элементы базовых станций сразу же фиксируют изменение поля", - пояснил принцип действия системы представитель телекоммуникационного рынка, знакомый с ходом работ.

При обнаружении и идентификации цели система передает данные по сетям GSM в Национальный центр управления обороной или командные центры управления зенитно-ракетными комплексами Воздушно-космических войск.

Ведущий инженер-конструктор "Росэлектроники" Илья Кубацкий отметил, что сама система "на порядок дешевле" стандартных радиолокационных станций обнаружения и идентификации воздушных целей.

По информации издания, новая система не будет устанавливаться на базовые станции GSM. Терминалы комплекса будут находиться непосредственно в пунктах управления системами ПВО и ПРО и в Национальном центре управления обороной.