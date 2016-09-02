Минобороны: США пытаются оправдаться, называя "шуткой" ликвидацию аль-Аднани ВКС РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Анонимные заявления источников в Пентагоне, назвавших "шуткой" уничтожение российской авиации одного из лидеров "Исламского государства" (запрещено в РФ) Абу Мухаммеда аль-Аднани, являются попыткой оправдать собственное неведение. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Нет ничего удивительного в отсутствии у Пентагона какой-либо фактической информации об ударе ВКС России 30 августа. Вот уже год, как представители США практически ежедневно заявляют, что ни в коем случае не координируют и не согласовывают с Россией военные операции в Сирии. Господа, так откуда же тогда эти данные у вас появятся? Поэтому заявление анонимных источников Пентагона, что российский удар по террористу Аднани - "шутка", - единственное, что теперь приходится им говорить в оправдание своего неведения", - сказал журналистам Конашенков.

Он также подчеркнул, что Минобороны РФ не занимается "дорогостоящей и бессмысленной охотой за отдельными персоналиями". "Хотел бы еще раз подчеркнуть, что целью и главным результатом удара 30 августа российских ВКС был не Абу Мухаммед аль-Аднани, а находящаяся в данном районе группировка из 40 боевиков ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС)", - добавил генерал.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 30 августа аль-Аднани был ликвидирован в сирийской провинции Алеппо в результате удара бомбардировщика Су-34. Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук позднее заявил, что в ведомстве не располагают информацией, которая подтверждала бы заявление российских военных. В Вашингтоне утверждают, что один из лидеров запрещенного в России "Исламского государства" был ликвидирован точечным ударом американской авиации. При этом в Пентагоне отмечают, что результаты этой операции пока точно неизвестны, их продолжают изучать.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье