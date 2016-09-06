В учении "Кавказ-2016" впервые принимают участие подразделения резервистов

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Подразделения территориальной обороны (ТерО), укомплектованные резервистами - гражданами, пребывающими в запасе и находящимися в мобилизационном резерве, впервые принимают участие в практических действиях учебно-мобилизационной подготовки в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
"На базе воинских частей Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота были сформированы мотострелковый батальон, две роты и разведывательный взвод. Всего в подразделения ТерО призвано свыше 700 резервистов из Ростовской, Новосибирской, Архангельской и Мурманской областей", - отметили в военном ведомстве.
В ходе учения подразделения ТерО выполнят задачи по усилению охраны и обороны военных объектов на юге России. Резервисты будут задействованы при выявлении и уничтожении диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований условного противника в назначенных районах. Накануне учений все резервисты прошли одиночную подготовку и боевое слаживание в составе подразделений.
"Новая система комплектования предусматривает привлечение к выполнению учебно-боевых задач граждан (резервистов), пребывающих в запасе, заключивших в установленном порядке контракт о пребывании в резерве в конкретной воинской части на конкретной воинской должности, в целях гарантированного доукомплектования как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций", - отметили в Минобороны.
По окончании сборов всем участникам будет выплачено денежное содержание в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью, а также денежная компенсация в размере средней заработной платы.
Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016" с участием около 12,5 тысячи военнослужащих начались в понедельник на территории Южного военного округа. Они пройдут на полигонах ЮВО, а также в акваториях Черного и Каспийского морей. Завершатся учения 10 сентября.