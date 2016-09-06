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В первый день работы "Армии-2016" Минобороны РФ выручило на аукционах более 2 млн рублей

Армия и ОПК
6 сентября, 19:11 UTC+3 КУБИНКА /Подмосковье/ 6, сентября. /ТАСС
По информации ведомства, на последующих аукционах в парке "Патриот" будут выставлены армейские грузовики "ЗИЛ-131", различные модификации автомобилей на платформе "ГАЗ"
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КУБИНКА /Подмосковье/, 6 сентября. /ТАСС/. Минобороны выручило 2,2 миллиона рублей от продажи неиспользуемого военного имущества в ходе первых аукционов на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", сообщили  в пресс-центре форума.

"В первый день форума было полностью реализовано 18 лотов на общую сумму 2,2 миллиона рублей. По традиции первый лот был шуточным - за символическую цену был продан молоток аукциониста. По ряду позиций шаг аукциона повышался несколько десятков раз", - сказали в пресс-центре.

Так, автомобиль ГАЗ-3308 2000-го года выпуска ушёл с молотка за 205 тысяч рублей при первоначальной цене 48 тысяч, борьба за него развернулась между двумя покупателями, которые повышали цену 132 раза.

Всего в первый день работы "Армии-2016" было продано 15 грузовиков "ЗИЛ-131", грузовик "ГАЗ", 20 полевых кухонь, переносных плит, кипятильников и термосов, несколько кунгов и две автоцистерны. Всего в дни проведения форума планируется провести 128 открытых аукционов по продаже неиспользуемой техники и вещевого имущества.

По информации Минобороны, на последующих аукционах в парке "Патриот" будут выставлены армейские грузовики "ЗИЛ-131", различные модификации автомобилей на платформе "ГАЗ" (изотермические фургоны, санитарные автомобили, грузовики), легковые "Волги" и "Лады", снегоуборочная и железнодорожная техника, прицепные армейские кухни, нагреватели воды и вещевое имущество.

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