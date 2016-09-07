РФ может отремонтировать порядка 200 афганских вертолетов

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Россия может отремонтировать порядка 200 афганских военных вертолетов, если соответствующие договоренности будут достигнуты с США и ремонтными предприятиями Восточной Европы. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.

"Это большой объем работы, рассчитанный на несколько лет. Речь идет о порядка 200 вертолетов, которые должны поддерживаться в боевой готовности для борьбы с террористическими формированиями в Афганистане. Все вертолеты, если мы сможем охватить, охватит российская сторона в лице "Рособоронэкспорта" в части касательно ремонта основных агрегатов и так далее, ремонт которых отсутствует у восточноевропейских предприятий", - сказал Гореславский.

Он пояснил, что такое сотрудничество стало возможным благодаря снятию Госдепом США санкций с "Рособоронэкспорта" по контрактам на техническое обслуживание афганских вертолетов Ми-17.

"Решение о снятии санкций в части, касающейся ремонта этих вертолетов, было принято Госдепом США еще в ноябре прошлого года. За этот период времени мы активизировали работу по координации этой деятельности среди наших производственных предприятий, я имею в виду "Вертолеты России", и предприятий, которые предлагаются со стороны США", - отметил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о нескольких заводах в Восточной Европе.

Компания также рассчитывает по мере развития этой работы привлекать производственные возможности в России. "Решением ФСВТС "Рособоронэкспорт" назначен координатором этой работы с правом подписания контракта. Сейчас, например, подписан контракт с "ЛОМ Прага" (ремонтный завод вертолетов марки "Ми" в Чехии - прим. ТАСС) на техническое освидетельствование четырех вертолетов. Пройдет техническое освидетельствование, дальше прояснится объем ремонта и перспективы использования производственных площадей различных предприятий", - резюмировал Гореславский.