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Россия поставит Таиланду и Индонезии запчасти для вертолетов

Армия и ОПК
7 сентября, 12:40 UTC+3 КУБИНКА область/ 7, сентября. /ТАСС
В рамках контрактов осенью этого года Таиланд получит авиационно-техническое имущество для вертолетов Ми-17В-5, в том числе комплекты несущих и рулевых винтов
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© Донат Сорокин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в рамках форума "Армия-2016" заключил контракты на поставку авиационно-технического имущества для вертолетов, стоящих на вооружении ВВС Индонезии и Королевской Армии Таиланда. Об этом в среду сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

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"Контракт с индонезийской стороной предполагает поставку комплектов лопастей несущего винта в интересах обеспечения эксплуатации вертолетов Ми-35П, стоящих на вооружении ВВС этой страны. В соответствии с условиями контракта российский холдинг должен осуществить поставку авиационно-технического имущества во II квартале 2017 года", - сказал Чечиков.

По его словам, в рамках контрактов осенью этого года Таиланд получит авиационно-техническое имущество для вертолетов Ми-17В-5, в том числе комплекты несущих и рулевых винтов.

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В пресс-службе "Вертолетов России" также рассказали, что в ходе форума прошла встреча руководства холдинга с представителями делегации Минобороны, а также силовых ведомств Мьянмы. Гости выставки получили технико- коммерческие предложения по ремонту и сервисному обслуживанию вертолетов Ми-24П.

В настоящее время холдинг производит ремонт четырех транспортно-боевых вертолетов Ми-24П ВВС Мьянмы в рамках соглашений, достигнутых в 2015 году. Как сообщалось ранее, после успешного завершения работ стороны могут заключить дополнительные контракты.

Второй международный военно-технический форум "Армия" проходит в подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября.

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