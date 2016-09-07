Военные представили на "Армии-2016" систему наблюдения за лесами из космоса

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Военные представили на форуме "Армия-2016" систему космического мониторинга лесов "Оборонлес". Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

"Военные лесники продемонстрировали на форуме автоматизированную информационную систему "Оборонлес", позволяющую производить видео- и космомониторинг лесов, находящихся на территории земель обороны и безопасности, а также вести учет противопожарных сил и средств, предназначенных для охраны лесов от пожаров", - сказали в Минобороны.

Кроме того, на стенде управления лесного хозяйства Минобороны экспонируются малогабаритные мобильные модернизированные средства пожаротушения. "Впервые на форуме представлен электрифицированный лесной огнетушитель, способствующий снижению физической нагрузки работника, участвующего в тушении природных пожаров", - сообщили в оборонном ведомстве.

Также были продемонстрированы новые средства борьбы с вредителями леса.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.