Военные представили на "Армии-2016" систему наблюдения за лесами из космоса

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КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Военные представили на форуме "Армия-2016" систему космического мониторинга лесов "Оборонлес". Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.
"Военные лесники продемонстрировали на форуме автоматизированную информационную систему "Оборонлес", позволяющую производить видео- и космомониторинг лесов, находящихся на территории земель обороны и безопасности, а также вести учет противопожарных сил и средств, предназначенных для охраны лесов от пожаров", - сказали в Минобороны.
Кроме того, на стенде управления лесного хозяйства Минобороны экспонируются малогабаритные мобильные модернизированные средства пожаротушения. "Впервые на форуме представлен электрифицированный лесной огнетушитель, способствующий снижению физической нагрузки работника, участвующего в тушении природных пожаров", - сообщили в оборонном ведомстве.
Также были продемонстрированы новые средства борьбы с вредителями леса.
С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.