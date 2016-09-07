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Железнодорожные войска РФ в ближайшее время получат новые образцы спецтехники

Армия и ОПК
7 сентября, 17:35 UTC+3 область) 7, сентября. /ТАСС
В частности, решено начать работы по принятию на снабжение российской армии универсального сваебойного агрегата, универсального путевого комплекса и самоходного понтона
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© Юрий Смитюк/ТАСС

КУБИНКА (Московская область), 7 сентября. /ТАСС/. Российские военные железнодорожники получат в ближайшее время новые образцы спецтехники, решение об этом было принято на форуме "Армия-2016". Об этом сообщил в среду журналистам начальник главного управления железнодорожных войск РФ генерал-лейтенант Олег Косенков.

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"В частности, решено начать работы по принятию на снабжение российской армии универсального сваебойного агрегата, универсального путевого комплекса и самоходного понтона", - перечислил Косенков.

Генерал также сообщил, что оборонное предприятие "Тверьстроймаш" разрабатывает в интересах железнодорожных войск специальный автомобильный полуприцеп для перевозки понтонов из комплектов железнодорожного моста-ленты и наплавного железнодорожного моста. "Предприятие ведет опытно-конструкторские работы за счет собственных средств. В результате будет создан унифицированный полуприцеп для транспортировки понтонов в независимости от конструкций мостов", - пояснил он.

Кроме того, на форуме была обсуждена возможность применения отдельных конструкций-плашкоутов для работы в море при силе ветра до 17 метров в секунду и волнении до трех баллов.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.

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