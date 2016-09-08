Россия и Аргентина расширят военное и военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия и Аргентина готовы к расширению и укреплению военного и военно-технического сотрудничества. Об этом в четверг сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Аргентины Хулио Мартинесом.

"Знаем, что руководство Аргентины внимательно проанализировало весь комплекс отношений с Россией. Для нас важно, что результат этой работы - закрепление курса на дальнейшее наращивание двусторонних связей в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, - сказал Шойгу, подчеркнув, что "это было подтверждено на недавней встрече президентов России и Аргентины на полях саммита "Группы двадцати" в Китае".

"Удовлетворены, что аргентинская сторона настроена на расширение связей в военной сфере. В свою очередь готовы максимально способствовать укреплению взаимодействия, в том числе на основе межведомственного российско-аргентинского соглашения о военном сотрудничестве", - сказал министр обороны.

Он особо отметил, что Россия рассматривает Аргентину как перспективного партера в Латинской Америке. "Наши страны связывают традиционно дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Ваш визит в Москву - наглядное тому подтверждение", - сказал Шойгу.

По словам Мартинеса, для Аргентины важно "углубить сотрудничество в темах обороны, проведения миротворческих операций и в теме борьбы с чрезвычайными ситуациями", поскольку ее Вооруженные силы выполняют эти задачи в мирное время. "И мы считаем что, у нас огромное поле для работы вместе с вами", - добавил Мартинес.

Также Мартинес заявил, что Аргентина заинтересована в некоторых образцах российской боевой техники, список которых передаст российским предприятиям.

Шойгу рассказал аргентинскому коллеге, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2016" представлены более тысячи российских предприятий и конструкторских бюро. "Международный военно-технический форум "Армия-2016" является эффективной площадкой для активизации военных контактов. В этом году в нем принимают участие более 80 зарубежных делегаций. Желаю вашей делегации плодотворной работы в ходе данного мероприятия", - сказал российский министр, отметив, что технику можно увидеть не только на экспозиции, но и в действии на полигоне.

В ответ Мартинес сообщил, что аргентинская делегация уже приступила к работе на форуме. "У нас имеются некоторые связи, в основном коммерческого характера, по тыловому обеспечению, и мы считаем, что должны их еще более углубить в ближайшее время. У нас есть потребности в некоторых видах боевой техники, и мы эту информацию передадим конкретным предприятиям", - сказал он.

С 6 по 11 сентября в Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2016". В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.