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Крыловский центр рассчитывает на заказ от Индии на разработку авианосца

Армия и ОПК
8 сентября, 12:55 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Ранее сообщалось, что работы над новым авианосцем, получившим название "Вишал", начались в Индии в 2012 году
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КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Крыловский государственный научный центр рассчитывает получить заказ на разработку нового авианосца для Военно-морских сил Индии, сообщил ТАСС на форуме "Армия-2016" начальник управления по развитию военно-технического сотрудничества центра Юрий Еремин.

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
© ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

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Он напомнил, что предприятие разработало концептуальный проект авианосца 23000Э "Шторм". Водоизмещение такого корабля составит 95 тысяч тонн, авиагруппа будет состоять из 65 летательных аппаратов. Энергетическая установка авианосца может быть атомной. Кроме того, на корабле предусмотрены две электромагнитные катапульты.

"В качестве возможных иностранных партнеров по этому кораблю выступают Индия и Китай. В первую очередь Индия. И мы надеемся, что свой третий авианосец они закажут у нас, для этого есть определенные основания", - сказал Еремин.

По его словам, специалисты Крыловского центра провели презентацию "Шторма" для командования индийских Военно-морских сил в Индии. "Интерес у индийских заказчиков есть", - заявил собеседник агентства.

В случае успеха в проекте, скорее всего, будет участвовать Невское проектно-конструкторское бюро, сказал Еремин. Эта компания уже сотрудничает с Индией в рамках обслуживания авианосца "Викрамадитья" (бывший авианесущий крейсер "Адмирал Горшков") и создания авианосца "Викрант".

Ранее сообщалось, что работы над новым авианосцем, получившим название "Вишал", начались в Индии в 2012 году. Как ожидается, его водоизмещение составит 65 тысяч тонн (против 40 тысяч тонн у "Викранта"). Корабль может быть оснащен атомной энергетической установкой.

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