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Спецназ успешно отразил условную атаку террористов на космодром Плесецк

Армия и ОПК
8 сентября, 16:52 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 8, сентября. /ТАСС
Учения проводились в четыре этапа с 26 августа по 8 сентября
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 350 человек приняли участие в командно-штабных учениях по пресечению условной атаки террористов на космодром Плесецк. Об этом сообщили в совместном заявлении пресс-службы УФСБ и УМВД по Архангельской области.

"Плановое контртеррористическое учение с участием подразделений РУФСБ, УМВД, ГУ МЧС, Центра спецсвязи ФСО России, УФСИН России по Архангельской области, военнослужащих и технического персонала космодрома Плесецк, личного состава отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота, представителей органов власти и местного самоуправления завершилось сегодня на Первом Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Учения проводились в четыре этапа с 26 августа по 8 сентября с последовательной отработкой задач по организации и проведению мероприятий по поиску и нейтрализации условной диверсионно-террористической группы, минимизации и ликвидации последствий теракта. "В активную фазу маневры вступили 8 сентября, когда, согласно сценарию, группа вооруженных автоматами условных "боевиков" захватила одно из зданий космодрома. По каналам телефонной связи "террористы" связались с дежурной службой космодрома и выдвинули свои требования", - пояснили пресс-службы. В экстренном порядке был развернут оперативный штаб, который возглавил начальник УФСБ по Архангельской области Наиб Нагуманов.

Был установлен "красный" (критический) уровень террористической опасности, к месту условного теракта прибыли подразделения специального назначения из Мурманска и Архангельска. В ходе переговоров склонить "террористов" к отказу от осуществления угроз не удалось, в связи с чем было принято решение о штурме, в результате которого часть террористов была уничтожена.

По оценке руководителя учений Нагуманова, все задействованные в них подразделения с поставленными задачами справились успешно, показали высокий уровень мастерства.

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