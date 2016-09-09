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"Армия-2016": гид по оружейной выставке в Подмосковье

Армия и ОПК
9 сентября, 12:04 UTC+3
На что стоит посмотреть и из чего можно пострелять в военном парке "Патриот" в эти выходные — в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России "Армия-2016" будет открыта 9, 10 и 11 сентября для всех желающих на территории военно-патриотического парка "Патриот". Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках превышает 200 тыс. кв. м.

На что стоит посмотреть и из чего можно пострелять в военном парке "Патриот" в эти выходные — в материале ТАСС.

Форум "Армия-2016"

Как попасть на выставку
Как провести время на выставке
Какую технику можно увидеть на выставке
"Тополь" в полном боевом составе
Что будет в День танкиста на выставке

ТАСС/Минобороны России

Как попасть на выставку

  • 9 и 10 сентября выставка будет работать с 10.00 до 18.00. 11 сентября — с 10.00 до 16.00.
  • В дни работы форума между железнодорожными станциями Голицыно и Кубинка-1, парком "Патриот", аэродромом Кубинка и полигоном Алабино будут курсировать бесплатные автобусы.
  • Билеты находятся в свободной продаже, льготные и детские билеты бесплатны (дети до 14 лет). Льготный билет дает право посещения выставки инвалидам, участникам боевых действий, многодетным семьям при наличии подтверждающего документа. 
  • Для посещения выставки на личном автомобиле необходимо заранее приобрести автопропуск для въезда на одну из трех парковок (дополнительно к входному билету). Без автопропуска въезд на территорию парковок невозможен.

Схема проезда: как добраться на выставку на автомобиле или на общественном транспорте

Зенитно-ракетный комплекс С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
Зенитно-ракетный комплекс С-300
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Как провести время на выставке

  • Демонстрируют технику в трех кластерах: сухопутном, водном и воздушном. Все динамические показы на полигонах стартуют в 11.00.
  • Сухопутный расположен на территории танкового полигона Алабино, водный — на Комсомольском озере, а воздушный — на аэродроме Кубинка. 
  • Каждые 5–10 минут между всеми точками выставки курсируют автобусы. Также организаторы предусмотрели прокат велосипедов и самокатов, который находится на выходе с парковки у главного входа в парк. 
  • В отличие от традиционных музеев на выставке можно не только трогать технику и вооружение, но даже садиться в кабину, нажимать педали и дергать за рычаги.
  • Впервые для посетителей форума представится шанс обучиться вождению боевой машины и оценить возможности боевого оружия.
  • Более десяти различных тренажерных комплексов для обучения управлению современными образцами вооружения и военной техники.
  • Для комфортного просмотра показательных выступлений развернута вся необходимая инфраструктура: трибуны с навесом, система звукоусиления и огромные экраны для видеотрансляции крупным планом.
  • В динамическом показе — имитация реальной боевой операции на суше, в воде и в воздухе. Также показ дополнят пролет авиатехники с имитацией ближнего маневренного воздушного боя и выступление спортсменов-парашютистов Воздушно-десантных войск России.
  • На аэродроме Кубинка выступят известные российские пилотажные группы "Беркуты" (вертолеты Ми-28Н), "Стрижи" (самолеты МиГ-29), "Русские витязи" (самолеты Су-27) и "Соколы России" (самолеты Су-27 и Су-30СМ).

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2"

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2"

© Ладислав Карпов/ТАСС
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2"
© Ладислав Карпов/ТАСС

Какую технику можно увидеть на выставке

  • Более 30 современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил РФ.
  • Свыше 100 образцов радиоэлектронной продукции военного назначения.
  • Новейшие разработки в области стрелкового оружия, дистанционно управляемых оружейных платформ, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и десантных катеров.
  • Новый средний многоцелевой вертолет Ми-38, "арктический" вариант Ми-8АМТШ и конвертоплан.
  • Элементы зенитной ракетной системы "Антей-2500".
  • Крылатые ракеты из состава ракетного комплекса "Калибр".
  • Бронетехника нового поколения — танк "Армата", бронетранспортер "Курганец-25", БТР "Бумеранг", БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобиль "Тайфун-К" и др.
  • Новые машины противовоздушной обороны "Гибка-С".
  • Новейшая колесная артиллерийская самоходка "Флокс". 
  • Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 ("Терминатор-2").
  • Натурный образец специальной бронированной машины "Тигр" с автоматической пушкой 30 мм.
  • Серийный образец специальной полицейской машины "Медведь".
  • Модернизированный бронетранспортер БТР-82А с тепловизионным прицелом.
  • Многофункциональные бомбардировщики Су-34, новейшие истребители Су-35С, Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М.
  • На статической экспозиции: новейший транспортный самолет Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь", Ту-95МС "Медведь" и др.
  • Военная ретротехника и мотоциклы времен Великой Отечественной войны.

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

"Тополь" в полном боевом составе

Минобороны России впервые демонстрирует в полном составе стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", включая машину боевого управления, машину обеспечения боевого дежурства и комплексы связи.

ТАСС/Минобороны РФ

"Зрители смогут собственными глазами увидеть, как выглядит ракетный комплекс, несущий боевое дежурство на полевых позициях", — пояснили в военном ведомстве.

"Тополь" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса. В настоящее время на боевом дежурстве на территории РФ находятся около сотни комплексов.

Тренажер боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М"

Впервые представлен публике. Посетители смогут поразить условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, смоделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий. Тренажер позволяет осуществлять подготовку всех членов экипажа.

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для охраны ракетных комплексов, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Что будет в День танкиста на выставке

В воскресенье, 11 сентября, на полигоне Алабино демонстрационная программа посвящена профессиональному празднику — Дню танкиста.

Более 500 человек и свыше 30 образцов советских и немецких танков, бронемашин, автомобилей и самолетов будет задействовано в реконструкции танкового сражения времен Великой Отечественной войны.

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Кульминационными эпизодами "сражения" станут переправа танков через водную преграду, танковый таран и воздушный бой.

Кроме исторической техники в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А.

Ключевым событием праздника станет всемирно известный танец тяжелых бронемашин — шоу "танковый балет" с синхронным пилотированием звена вертолетов Ми-28.

Специально к Дню танкиста, как сообщили в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", в продажу поступят пластико-металлические модели танка Т-14 "Армата".

ТАСС/Минобороны России

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Форум "Армия-2016" Новая техника ВС РФ
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