"Армия-2016": гид по оружейной выставке в Подмосковье

Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России "Армия-2016" будет открыта 9, 10 и 11 сентября для всех желающих на территории военно-патриотического парка "Патриот". Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках превышает 200 тыс. кв. м.

На что стоит посмотреть и из чего можно пострелять в военном парке "Патриот" в эти выходные — в материале ТАСС.

ТАСС/Минобороны России

9 и 10 сентября выставка будет работать с 10.00 до 18.00. 11 сентября — с 10.00 до 16.00.

В дни работы форума между железнодорожными станциями Голицыно и Кубинка-1, парком "Патриот", аэродромом Кубинка и полигоном Алабино будут курсировать бесплатные автобусы.

Билеты находятся в свободной продаже , льготные и детские билеты бесплатны (дети до 14 лет). Льготный билет дает право посещения выставки инвалидам, участникам боевых действий, многодетным семьям при наличии подтверждающего документа.

, льготные и детские билеты бесплатны (дети до 14 лет). Льготный билет дает право посещения выставки инвалидам, участникам боевых действий, многодетным семьям при наличии подтверждающего документа. Для посещения выставки на личном автомобиле необходимо заранее приобрести автопропуск для въезда на одну из трех парковок (дополнительно к входному билету). Без автопропуска въезд на территорию парковок невозможен.

Схема проезда: как добраться на выставку на автомобиле или на общественном транспорте

Развернуть Зенитно-ракетный комплекс С-300 © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Зенитно-ракетный комплекс С-300 © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Демонстрируют технику в трех кластерах: сухопутном, водном и воздушном. Все динамические показы на полигонах стартуют в 11.00.

Сухопутный расположен на территории танкового полигона Алабино, водный — на Комсомольском озере, а воздушный — на аэродроме Кубинка.

Каждые 5–10 минут между всеми точками выставки курсируют автобусы. Также организаторы предусмотрели прокат велосипедов и самокатов, который находится на выходе с парковки у главного входа в парк.

В отличие от традиционных музеев на выставке можно не только трогать технику и вооружение, но даже садиться в кабину, нажимать педали и дергать за рычаги.

Впервые для посетителей форума представится шанс обучиться вождению боевой машины и оценить возможности боевого оружия.

Более десяти различных тренажерных комплексов для обучения управлению современными образцами вооружения и военной техники.

Для комфортного просмотра показательных выступлений развернута вся необходимая инфраструктура: трибуны с навесом, система звукоусиления и огромные экраны для видеотрансляции крупным планом.

В динамическом показе — имитация реальной боевой операции на суше, в воде и в воздухе. Также показ дополнят пролет авиатехники с имитацией ближнего маневренного воздушного боя и выступление спортсменов-парашютистов Воздушно-десантных войск России.

На аэродроме Кубинка выступят известные российские пилотажные группы "Беркуты" (вертолеты Ми-28Н), "Стрижи" (самолеты МиГ-29), "Русские витязи" (самолеты Су-27) и "Соколы России" (самолеты Су-27 и Су-30СМ).

Развернуть Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" © Ладислав Карпов/ТАСС Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2" © Ладислав Карпов/ТАСС

Более 30 современных и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники Воздушно-космических сил РФ.

Свыше 100 образцов радиоэлектронной продукции военного назначения.

Новейшие разработки в области стрелкового оружия, дистанционно управляемых оружейных платформ, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и десантных катеров.

Новый средний многоцелевой вертолет Ми-38, "арктический" вариант Ми-8АМТШ и конвертоплан.

Элементы зенитной ракетной системы "Антей-2500".

Крылатые ракеты из состава ракетного комплекса "Калибр".

Бронетехника нового поколения — танк "Армата", бронетранспортер "Курганец-25", БТР "Бумеранг", БТР-МДМ "Ракушка", бронеавтомобиль "Тайфун-К" и др.

Новые машины противовоздушной обороны "Гибка-С".

Новейшая колесная артиллерийская самоходка "Флокс".

Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 ("Терминатор-2").

Натурный образец специальной бронированной машины "Тигр" с автоматической пушкой 30 мм.

Серийный образец специальной полицейской машины "Медведь".

Модернизированный бронетранспортер БТР-82А с тепловизионным прицелом.

Многофункциональные бомбардировщики Су-34, новейшие истребители Су-35С, Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М.

На статической экспозиции: новейший транспортный самолет Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь", Ту-95МС "Медведь" и др.

Военная ретротехника и мотоциклы времен Великой Отечественной войны.

Развернуть © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Минобороны России впервые демонстрирует в полном составе стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", включая машину боевого управления, машину обеспечения боевого дежурства и комплексы связи.

ТАСС/Минобороны РФ

"Зрители смогут собственными глазами увидеть, как выглядит ракетный комплекс, несущий боевое дежурство на полевых позициях", — пояснили в военном ведомстве.

"Тополь" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса. В настоящее время на боевом дежурстве на территории РФ находятся около сотни комплексов.

Тренажер боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М"

Впервые представлен публике. Посетители смогут поразить условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, смоделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий. Тренажер позволяет осуществлять подготовку всех членов экипажа.

Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для охраны ракетных комплексов, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.

Развернуть © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В воскресенье, 11 сентября, на полигоне Алабино демонстрационная программа посвящена профессиональному празднику — Дню танкиста.

Более 500 человек и свыше 30 образцов советских и немецких танков, бронемашин, автомобилей и самолетов будет задействовано в реконструкции танкового сражения времен Великой Отечественной войны.

Развернуть © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Кульминационными эпизодами "сражения" станут переправа танков через водную преграду, танковый таран и воздушный бой.

Кроме исторической техники в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А.

Ключевым событием праздника станет всемирно известный танец тяжелых бронемашин — шоу "танковый балет" с синхронным пилотированием звена вертолетов Ми-28.

Специально к Дню танкиста, как сообщили в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", в продажу поступят пластико-металлические модели танка Т-14 "Армата".

ТАСС/Минобороны России