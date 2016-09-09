"Армия-2016": гид по оружейной выставке в Подмосковье

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Масштабная выставка достижений оборонного комплекса России "Армия-2016" будет открыта 9, 10 и 11 сентября для всех желающих на территории военно-патриотического парка "Патриот". Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках превышает 200 тыс. кв. м.
На что стоит посмотреть и из чего можно пострелять в военном парке "Патриот" в эти выходные — в материале ТАСС.
Схема проезда: как добраться на выставку на автомобиле или на общественном транспорте
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Зенитно-ракетный комплекс С-300Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор-2"Ладислав Карпов/ТАСС
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Минобороны России впервые демонстрирует в полном составе стартовую батарею подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь", включая машину боевого управления, машину обеспечения боевого дежурства и комплексы связи.
"Зрители смогут собственными глазами увидеть, как выглядит ракетный комплекс, несущий боевое дежурство на полевых позициях", — пояснили в военном ведомстве.
"Тополь" — российский подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мегатонного класса. В настоящее время на боевом дежурстве на территории РФ находятся около сотни комплексов.
Тренажер боевой противодиверсионной машины "Тайфун-М"
Впервые представлен публике. Посетители смогут поразить условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, смоделировать в виртуальном пространстве динамику перемещения машины в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности и различных дорожных покрытий. Тренажер позволяет осуществлять подготовку всех членов экипажа.
Боевая противодиверсионная машина "Тайфун-М" разработана в интересах РВСН на базе бронетранспортера БТР-82. Она предназначена для охраны ракетных комплексов, ведения разведки в позиционных районах РВСН и борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника.
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В воскресенье, 11 сентября, на полигоне Алабино демонстрационная программа посвящена профессиональному празднику — Дню танкиста.
Более 500 человек и свыше 30 образцов советских и немецких танков, бронемашин, автомобилей и самолетов будет задействовано в реконструкции танкового сражения времен Великой Отечественной войны.
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Кульминационными эпизодами "сражения" станут переправа танков через водную преграду, танковый таран и воздушный бой.
Кроме исторической техники в реконструкции примут участие танки Т-72 и бронетранспортеры БТР-82А.
Ключевым событием праздника станет всемирно известный танец тяжелых бронемашин — шоу "танковый балет" с синхронным пилотированием звена вертолетов Ми-28.
Специально к Дню танкиста, как сообщили в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", в продажу поступят пластико-металлические модели танка Т-14 "Армата".