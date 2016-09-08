На форуме "Армия-2016" оборонщики раздадут детям специальные браслеты

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КУБИНКА, 8 сентября. /ТАСС/. Специальные навигационные браслеты раздадут маленьким посетителям парка "Патриот" в открытые дни оборонного форума "Армия-2016". С их помощью родители всегда смогут определить, где находятся их дети, сообщили в пресс-центре международной выставки.
Сегодня экспозиции форума посетил первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов. Особое внимание Цаликова привлекла беспроводная система безопасности, позволяющая определить точное местонахождение человека.
"По словам гендиректора компании-разработчика, данный комплекс может использоваться и в гражданской сфере, поэтому в дни работы форума предприятие безвозмездно предоставит маленьким посетителям парка "Патриот" специальные браслеты, чтобы родители могли всегда знать, где находятся их дети", - отметили в пресс-центре.
Такая система с этого года поставляется в армию РФ.
Цаликов также передал участникам форума приветствие от имени главы российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.