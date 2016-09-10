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"Военторг" представил коллекцию одежды бренда "Армия России"

Армия и ОПК
10 сентября, 16:25 UTC+3 область) 10, сентября. /ТАСС
Впервые бренд "Армия России" предлагает широкий выбор мужского гардероба "на каждый день": куртки и пуховики, пиджаки и джинсы, трикотаж, обувь, а также шарфы, перчатки, галстуки и ремни
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© Сергей Бобылев/ТАСС

КУБИНКА (Московская область), 10 сентября. /ТАСС/. Коллекцию мужской одежды бренда "Армия России" сезона осень-зима 2016-2017 представил в рамках форума "Армия-2016" "Военторг", сообщили журналистам в пресс-центре форума.

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"Мы одеваем победителей" - амбициозная и яркая часть выставочного пространства "Военторга", о товарах, созданных дизайн-бюро "Армия России" специально для одноименных магазинов", - приводятся в пресс-релизе слова генерального директора ОАО "Военторг" Владимира Павлова.

По его словам, "впервые предлагается широкий выбор мужского гардероба "на каждый день": куртки и пуховики, пиджаки и джинсы, трикотаж, обувь, а также шарфы, перчатки, галстуки и ремни". "В коллекции использованы фирменные камуфляжные принты, эксклюзивные текстуры материалов и актуальные цветовые решения в стиле милитари" - говорится в сообщении.

Павлов отметил, что "темно-синий, серо-синий, болотный хаки, серый, оттенки бежевого и коричневого, желтый "горчица" - синергия традиционных расцветок, оригинального дизайна и смелых фактур. Все предметы одежды и аксессуары в коллекции "АР" легко сочетаются между собой, что позволяет сформировать основу гардероба современного мужественного и стильного мужчины".

Использование натуральных материалов (трикотажные изделия и пиджаки из шерсти мериноса, сорочки и брюки из высококачественного натурального хлопка) и современных синтетических материалов (технологичные курточные ткани) - делает большинство вещей в коллекции уникальными. Важно отметить, что впервые часть продукции изготовлена на собственном экспериментальном производстве ПК "Армия России", входящем в структуру ОАО "Военторг".

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье, во всех военных округах, а также на Северном флоте с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.

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