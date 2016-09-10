Более 100 мероприятий проведено в рамках заседаний на форуме "Армия-2016"

КУБИНКА /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Научно-деловая программа международного военно-технического форума была направлена на обсуждение новых идей, достижений науки и выработку решений по их реализации, заявил на церемонии форума закрытия заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"Всего в рамках заседаний по 24 тематическим направлениям в формате круглых столов, конференций и брифингов проведено 104 мероприятия. Руководство осуществляли руководители органов военного управления, научно-исследовательских организаций, вузов, предприятий промышленности, ведущие ученые и общественные деятели", - сказал Макушев.

По его словам, в проведении круглых столов было задействовано 59 органов военного управления и 14 внешних организаций. Модераторами выступали как ведущие специалисты в научных областях, так и руководители структурных подразделений органов военного управления. Прямая связь была организована в рамках проведения 17 круглых столов с 52 абонентами от Калининграда до Хабаровска.

"В рамках научно-деловой программы обсуждались основные направления строительства и развития ВКС, ВДВ, РВСН, Сухопутных войск, разработаны конкретные предложения по созданию, усовершенствованию и модернизации 74 образцов вооружения и военной техники", - уточнил генерал-лейтенант. Он отметил, что был предложен облик конкретных образцов и систем вооружения, военной и специальной техники, которые планируется принять на вооружение уже к 2025 году.

Макушев подчеркнул, что ведущие военные специалисты страны совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса обсудили перспективы развития гиперзвуковых летательных аппаратов, применение микроспутников для дистанционного зондирования Земли, создания образцов вооружения с использованием новых физических принципов и нанотехнологий.

Итоги форума

В открытой части научно-деловой программы приняли участие представители 18 стран. На церемонии закрытия прошло награждение 43 участников научно-деловой программы.

Четырехдневная научно-деловая программа форума "Армия-2016" предусматривала проведение свыше 100 мероприятий в формате пленарных заседаний, конференций, круглых столов и брифингов, посвященных перспективным направлениям развития военно-технической сферы. Представители ОПК, экспертного сообщества и ведущие военные специалисты обсуждали актуальные вопросы обеспечения обороноспособности России. В ходе дискуссий в рамках круглых столов специалисты различных областей обменивались мнениями по перспективным конструкторским решениям, прорывным технологиям и их практическому применению.