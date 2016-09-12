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Воинский контингент РФ прибыл в Киргизию для участия в учениях ШОС "Мирная миссия-2016"

Армия и ОПК
12 сентября, 6:40 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Совместные учения государств-членов ШОС пройдут в Киргизии с 15 по 21 сентября, цель - отработка координации органов управления ВС стран ШОС при подготовке и проведении совместной АТО
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БИШКЕК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Военные подразделения России, которые примут участие в предстоящих в Киргизии военных учениях государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2016", прибыли на место проведения маневров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в управлении информационного обеспечения киргизского Генерального штаба.

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По словам сотрудников управления, торжественная церемония встречи российских военнослужащих состоялась на территории одной из воинских частей Киргизии. "Россияне прибыли в республику со своей боевой техникой, в ближайшие два дня также ожидается приезд контингентов из Казахстана, Китая и Таджикистана", - отметили в Генштабе.

Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС пройдут в Киргизии с 15 по 21 сентября на полигоне "Эдельвейс", который находится в горной местности Иссык-Кульской области. "Целью учений является отработка вопросов координации органов управления вооруженных сил государств ШОС при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, повышение готовности органов управления, сил и средств государств ШОС к борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также совершенствование опыта совместной подготовки Объединенной группировки войск государств ШОС в условиях горной местности", - заявил ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии.

В состав ШОС входят Казахстан, Киргизия, Китая, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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