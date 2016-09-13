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Церемония открытия российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2016" прошла в КНР

Армия и ОПК
13 сентября, 10:04 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
После церемонии открытия в штабе объединенного руководства командирам отрядов боевых кораблей были поставлены задачи на подготовку к учениям
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ТАСС/Ruptly

ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Церемония открытия совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2016" состоялась на базе в городе Чжаньцзян (южная провинция Гуандун).

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"Серия этих ежегодных совместных военно-морских учений позволила нам отработать вопросы управления силами от отдельной тактической единицы до группировок разнородных сил", - заявил во вторник журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков.

Юбилей ВМФ России

По словам Федотенкова, учения имеют ряд особенностей. "Для нас весьма знаково, что они проводятся в юбилейный для ВМФ год - 320-летие со дня образования регулярного флота России. Особенно важно, что именно в эту годовщину мы впервые проводим совместные учения в акватории Южно-Китайского моря, у наших китайских друзей", - подчеркнул он.

Вице-адмирал отметил, что уровень отлаженности взаимодействия, достигнутый в ранее проводимых мероприятиях, позволил российским и китайским военнослужащим перейти к практическим действиям. "(Это происходит) в условиях противоборства, с отработкой вопросов управления силами для решения задач по обеспечению безопасности в регионе", - пояснил Федотенков.

Как заявил в свою очередь заместитель командующего ВМС Народно-освободительной армии Китая вице-адмирал Ван Хай, за последние пять лет ВС двух государств "активно реализовывали договоренности (на уровне высшего) руководства". "Мы существенно расширили географию проведения учений, оптимизировали модель взаимодействия. Желаю всем успеха", - заявил он.

Задачи

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После церемонии открытия в штабе объединенного руководства командирам отрядов боевых кораблей были поставлены задачи на подготовку к учениям. В течение дня российские и китайские моряки посоревнуются в отработке элементов борьбы за живучесть корабля, морские пехотинцы двух стран будут состязаться в стрельбе из стрелкового оружия и прохождении полосы препятствий. Помимо этого планируется провести футбольный матч, соревнования по настольному теннису и перетягиванию каната.

Участники

Для участия в учениях в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенга". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр- адмирал Вадим Кулить.

В мероприятии примут участие две подводные лодки, 13 надводных кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортеров и броневых амфибий.

Активная фаза учений состоится 15 и 19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, поиску, спасению, конвоированию и освобождению судов, обнаружению и распознаванию целей совместной ПВО. Планируется нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским объектам воображаемого противника. На заключительном этапе будет осуществлена совместная высадка морского и воздушного десанта на условно захваченный остров.

Первое "Морское взаимодействие" прошло с 22 по 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао (восточная провинция Шаньдун), в учениях участвовало 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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