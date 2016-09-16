Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реактивная система "Торнадо-С" пойдет в серию в 2017 году

Армия и ОПК
16 сентября, 16:29 UTC+3 ТУЛА 16, сентября. /ТАСС
Новый комплекс будет иметь увеличенную дальность стрельбы по сравнению со своим предшественником
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТУЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Серийное производство реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" планируется начать в 2017 году, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Смотрите также
Какую технику увидит армия в 2016 году

"В этом году завершаются госиспытания системы "Торнадо-С", которая придет на замену РСЗО "Смерч". Ее выход в серию запланирован в 2017 году, мы этого очень ждем", - сказал он.

По словам Борисова, новый комплекс будет иметь увеличенную дальность стрельбы по сравнению со своим предшественником. Кроме того "Торнадо-С" будет оснащен высокоточными снарядами.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

Минобороны РФ: новые снаряды для РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С" разрабатываются в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Новая техника ВС РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки: умершая на уроке танцев школьница имела все медсправки для посещения занятий
2
Автомобиль упал в Керченский пролив при выгрузке с парома
3
Меркель: Евросоюз находится в критическом положении
4
В РГГУ удивлены претензиям уволившихся педагогов Института психологии
5
Неизвестные похитили двух братьев-школьников в Тульской области
6
Путин: Украина не ратифицировала устав СНГ и не может претендовать на внесение изменений
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама