Реактивная система "Торнадо-С" пойдет в серию в 2017 году

Мишка для новорожденного: как плюшевые игрушки помогут врачам перинатального центраОбщество 16 сентября, 17:55
Компания PricewaterhouseCoopers стала новым аудитором ФИФАСпорт 16 сентября, 17:45
Сечин выиграл иск к "Ведомостям" из-за публикации о доме в БарвихеЭкономика и бизнес 16 сентября, 17:31
Шойгу принял участие в церемонии вступления ассоциации клубов ДОСААФ в "Юнармию"Армия и ОПК 16 сентября, 17:09
Страницы истории: готовил ли Сталин десант на АляскуВ стране 16 сентября, 17:05
Владимир Путин принимает участие в саммите СНГ в Бишкеке. ВидеотрансляцияПолитика 16 сентября, 17:05
Как выглядят новые станции московского метроМосква 16 сентября, 17:04
МУС начнет рассматривать экологические преступленияМеждународная панорама 16 сентября, 17:00
МВФ перечислил Украине кредитный транш в $1 млрдЭкономика и бизнес 16 сентября, 16:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТУЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Серийное производство реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" планируется начать в 2017 году, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"В этом году завершаются госиспытания системы "Торнадо-С", которая придет на замену РСЗО "Смерч". Ее выход в серию запланирован в 2017 году, мы этого очень ждем", - сказал он.
По словам Борисова, новый комплекс будет иметь увеличенную дальность стрельбы по сравнению со своим предшественником. Кроме того "Торнадо-С" будет оснащен высокоточными снарядами.
Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.
Минобороны РФ: новые снаряды для РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С" разрабатываются в России