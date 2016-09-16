Реактивная система "Торнадо-С" пойдет в серию в 2017 году

ТУЛА, 16 сентября. /ТАСС/. Серийное производство реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" планируется начать в 2017 году, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"В этом году завершаются госиспытания системы "Торнадо-С", которая придет на замену РСЗО "Смерч". Ее выход в серию запланирован в 2017 году, мы этого очень ждем", - сказал он.

По словам Борисова, новый комплекс будет иметь увеличенную дальность стрельбы по сравнению со своим предшественником. Кроме того "Торнадо-С" будет оснащен высокоточными снарядами.

Ключевой особенностью РСЗО "Торнадо-С" является новая автоматизированная система управления наведения и огня, которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, а также автоматически рассчитать данные по цели. Применение новой системы значительно увеличит точность стрельбы и сократит время развертывания комплекса из походного положения в боевое.

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