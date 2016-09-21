Два дивизиона С-400 развернут в Ленинградской области

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Два дивизионных комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" в ближайшее время поступят в соединение ВВС и ПВО в Ленинградской области, сообщил в среду журналистам начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

"В настоящее время военнослужащие готовятся провести стыковочные стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Им предстоит провести пуски по низколетящим, высотным, маневренным и баллистическим целям... После проведения стыковочных стрельб комплекс заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей Северо-Запада России", - уточнил офицер.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она способна уничтожать самолеты и крылатые ракеты на дальности до 400 километров, а баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду, - на расстоянии в 60 километров.

Как сообщалось ранее, в 2016 году Вооруженные силы России должны получить пять полковых комплектов С-400. Таким образом, в конце года российская армия будет иметь 16 полков, оснащенных этими зенитными ракетными системами.

Зенитная ракетная система С-400. Досье