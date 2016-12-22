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Путин: санкции за срыв контрактов по гособоронзаказу должны быть максимально строгими

Армия и ОПК
22 декабря, 12:51 дата обновления: 22 декабря, 13:08 UTC+3
Доля современных вооружений и военной техники в Вооруженных силах РФ к 2021 году должна составить не менее 70%, отметил президент РФ
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Санкции за срыв контрактов по гособоронзаказу должны быть максимально строгими. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.

Доля современных вооружений и военной техники в Вооруженных силах РФ к 2021 году должна составить не менее 70% .

"К 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащенности войск современным вооружением и техникой - не менее 70%", - сказал Верховный главнокомандующий.

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Он отметил, что для столь масштабной программы перевооружения "пять лет - это не такой уж и большой срок, и любое промедление в выполнении ее заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить которую будет потом весьма сложно". "Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгими, при этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять", - сказал президент, отметив, что ключевые меры для решения проблемных вопросов в рамках ГОЗ "приняты на всех уровнях".

"В целом, надо и дальше держать ситуацию с реализацией госпрограммы вооружений, с положением дел в ОПК под постоянным контролем", - заключил Верховный главнокомандующий. Он назвал эффективными в этой связи серии оборонных совещаний, проводящиеся президентом в Сочи дважды в год ("недели оборонки" - прим. ТАСС).

Президент России рассчитывает, что военные командиры продолжат делать все необходимое для модернизации и повышения эффективности армии.

"На руководстве Министерства обороны, на командирах всех уровней лежит особая ответственность за качественную модернизацию Вооруженных сил. Рассчитываю, что будете и впредь делать все необходимое для достижения высоких результатов в боевой подготовке", - обратился глава государства к участникам коллегии Министерства обороны.

Верховный главнокомандующий поблагодарил руководство и личный состав Вооруженных сил "за четкое выполнение поставленных задач, за добросовестную службу".

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