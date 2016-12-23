Истребители МиГ-31 отработали посадку на "поврежденную" взлетную полосу на Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке отработали посадку МиГ-31 на условно поврежденную полосу аэродрома Елизово, полеты выполнялись и днем, и ночью. Об этом сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

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"На Камчатке летчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота отработали посадку самолетов МиГ-31 на условно поврежденную полосу аэродрома Елизово. По замыслу тренировки после выполнения комплекса задач в воздухе при заходе на посадку летчик получал от руководителя полетов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлетно-посадочной полосы", - сказал Матвеев.

По его словам, в этой ситуации командир истребителя экстренно принимал решение уйти на второй круг, чтобы определить характер и степень повреждения взлетной полосы, и после этого осуществлял посадку самолета на укороченной дистанции.

Полеты выполнялись как в дневное, так и в ночное время. Всего за летную смену летчиками-истребителями морской авиации Тихоокеанского флота было выполнено свыше 20 самолето-вылетов.