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Более 2 тыс. новобранцев осеннего призыва поступили на корабли в соединения и части ТОФ

Армия и ОПК
27 декабря, 3:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Молодые люди получили банковские карты, на которые в течение всего срока службы им ежемесячно будут перечислять 2 тысячи рублей, а также персональную электронную карту с биометрическими данными
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 2 тысяч новобранцев осеннего призыва из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области прибыли на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота (ТОФ), также флотские ряды пополнили более 1 тысячи младших специалистов. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Всего в ходе осенней призывной кампании на корабли в соединения и части Тихоокеанского флота, прибыло более двух тысяч новобранцев из Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской, Амурской областей и Еврейской автономной области. Кроме того, флотские ряды пополнили свыше 1000 младших специалистов, подготовленных в учебных частях Вооруженных Сил России по специальностям механиков- водителей, радиотехников, связистов, водолазов и корабельных специалистов", - сообщил Матвеев.

По его словам, основная часть призывников прибыла к месту прохождения службы железнодорожным и автомобильным транспортом, а новобранцы, которым предстоит проходить службу в воинских частях в отдаленных и труднодоступных районах побережья Охотского, Японского морей и Тихого океана, направлялись к месту службы воздушным и морским транспортом.

Молодые люди отправляются в войска, имея на руках банковские карты, на которые в течение всего срока службы им ежемесячно будут перечислять 2 тысячи рублей довольствия, также все новобранцы перед отправкой получили персональную электронную карту с биометрическими данными. Помимо этого, призывникам выдают армейские несессеры с набором средств личной гигиены, а желающие, могут получить сим-карту для мобильного телефона, чтобы иметь возможность позвонить своим родным.

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