Новый многофункциональный катер "Спасатель Кононенко" пополнил состав Северного флота

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МУРМАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный модульный катер проекта 23370М "Спасатель Кононенко" сегодня, в День спасателя, пополнил состав Северного флота, сообщили ТАСС в пресс-службе Северного флота.
"С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота", - сообщили в пресс-службе.
Имя "Спасатель Кононенко" присвоено катеру в честь участника Великой Отечественной войны Юрия Васильевича Кононенко, который возглавлял аварийно-спасательную службу Северного флота с 1974 по 1988 годы. Церемония подъема флага прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова. Постоянным пунктом базирования катера стала главная база флота Североморск.
Катера проекта 23370М предназначены для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, в том числе они могут использоваться для обеспечения водолазных спусков до 45 метров. Катера оснащены усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеют гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до пяти тонн, а также грузовую стрелу с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 кг.
Особенностью этого проекта является окончательная сборка катера на месте дислокации, куда его построенные модули доставляются отдельно.