Число учений российских войск ПВО в 2016 году выросло почти в два раза

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число учений российских зенитчиков в 2016 году выросло почти в два раза по сравнению с 2015 годом. Об этом журналистам сообщил начальник войск противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Всего в течение 2016 года проведено 129 тактических учений с боевыми стрельбами. Из них 98 тактических учений с боевыми стрельбами с соединениями, воинскими частями и подразделениями ПВО военных округов и Северного флота и 31 тактическое учение с боевыми стрельбами подразделений и воинских частей ПВО Воздушно-десантных войск", - сообщил он.

"Для проведения учений было привлечено свыше 15 тыс. военнослужащих и более 3500 единиц вооружения, военной и специальной техники", - добавил Леонов.

При этом для создания сложной воздушной обстановки впервые были использованы беспилотники. Они также применялись для контроля действий проверяемых соединений, воинских частей и подразделений.

Генерал отметил, что по итогам маневров оценки "хорошо" и "отлично" получили более половины принимавших в них участие подразделений.

Ранее Александр Леонов сообщал, что в 2015 году войсками ПВО было проведено 65 тактических учений с боевыми стрельбами, в которых было задействовано более 10 тыс. чел., в том числе 1,5 тыс. офицеров, и до 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.