В ВС РФ отмечают День инженерных войск

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. День инженерных войск отмечается 21 января в Вооруженных силах России. Он установлен указом президента РФ от 18 сентября 1996 года.

Поздравление министра

Военнослужащих, ветеранов, ученых, конструкторов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем инженерных войск поздравил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заверил, что военные инженеры с честью будут решать самые сложные задачи в интересах обороноспособности государства.

"В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, при обороне Москвы и в Сталинградской битве, под Курском и на Днепре, при освобождении Праги и взятии Берлина, саперы и инженеры проявили беспримерное мужество и стойкость, внеся огромный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков", - напомнил министр.

"Нынешнее поколение военнослужащих инженерных войск достойно продолжает славные боевые традиции ветеранов, демонстрирует профессионализм и высокую выучку. Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в непростых условиях личный состав показал в Сирийской Арабской Республике при разминировании Пальмиры и Алеппо", - говорится в приказе Шойгу.

Служба опасна и трудна

Во все времена служба в инженерных войсках была трудна и опасна. За проявленное мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны 655 воинов-инженеров были удостоены звания Героя Советского Союза, 294 награждены орденами Славы трех степеней, 6 инженерных бригад, 190 инженерно- саперных и понтонных батальонов и 5 отдельных рот стали гвардейскими, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Значительную роль сыграли инженерные войска в обеспечении боевых действий в Афганистане, при разминировании в Таджикистане, Приднестровье, Абхазии, во время миротворческих операций в Боснии и Герцеговине, Косово, а также при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и операции по принуждению Грузии к миру.

Разминирование Пальмиры и Алеппо

В 2016 году военнослужащие Международного противоминного центра в соответствии с решением президента Российской Федерации в период со 2 апреля по 6 мая выполнили задачу по разминированию архитектурно- исторического комплекса, городской части и аэропорта города Пальмира в Сирийской Арабской Республике. Было очищено 825 гектаров территории, 79 км дорог и 8 507 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено 17 456 взрывоопасных предметов, в том числе 432 самодельных взрывных устройства.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом при исполнении воинского долга в Пальмире, Международный противоминный центр награжден грамотой Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Кроме того, 4 октября 2016 года центру было вручено Боевое знамя.

С 3 декабря 2016 года сводный отряд разминирования приступил к разминированию города Алеппо. За полтора месяца разминировано более 2 тыс. гектаров территории, 709 км дорог, 3210 различных объектов (зданий), при этом обнаружено и обезврежено более 26 тыс. взрывоопасных предметов.