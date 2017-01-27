Подлодка "Комсомольск-на-Амуре" после модернизации вернулась на ТОФ

Гол Кучерова не спас клуб НХЛ "Тампа-Бэй" от проигрыша "Флориде"Спорт 27 января, 7:05
Fox: Трамп рассказал о предстоящем разговоре с ПутинымМеждународная панорама 27 января, 6:48
Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионеМосква 27 января, 6:25
Fox: Трамп признал, что может сдержать не все данные до выборов обещанияМеждународная панорама 27 января, 6:24
Шайба Любимова принесла "Филадельфии" победу в матче НХЛ против "Торонто"Спорт 27 января, 6:19
Голы Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" победить "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 27 января, 5:56
"Голден Стэйт" получил наибольшее представительство на Матче звезд НБАСпорт 27 января, 4:30
В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключаОбщество 27 января, 3:46
Клуб "Тампа-Бэй" обменял российского хоккеиста Нестерова в "Монреаль"Спорт 27 января, 3:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" вернулась в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) после ремонта и модернизации на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край). Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
"Сегодня во Владивостоке состоялась торжественная церемония ввода в боевой состав Тихоокеанского флота большой дизельной подводной лодки "Комсомольск-на-Амуре". Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поблагодарил специалистов завода за проделанную работу и поздравил подводников с вступлением в строй модернизированной подводной лодки", - сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.
В пресс-службе правительства Хабаровского края уточнили, что торжественный митинг по случаю завершения работ на субмарине прошел в бухте Улисс. Тем, кто участвовал в ремонтных работах и ходовых испытаниях подлодки вручили благодарственные письма. В числе участников митинга были губернаторы Приморья и Хабаровского края Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.
Большая подводная лодка Б-187 проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка", предполагалось поставлять из странам- участникам Варшавского договора) заложена 7 мая 1991 года на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на- Амуре, в период с 1993 по 1995 года она совершила три боевые службы на полную автономность с оценкой "отлично". В 1995 году экипаж корабля завоевал переходящий вымпел "Лучший корабль Тихоокеанского флота по итогам боевой подготовки". В 1997 году Б-187 участвовала в международных выставках вооружений во Владивостоке, Таиланде, Малайзии. 15 июля 2015 года приказом главнокомандующего ВМФ России лодке присвоено название- "Комсомольск-на-Амуре". В 2016 году подлодка с успехом прошла ходовые испытания на сдаточной базе Амурского судостроительного завода в городе Большой Камень Приморского края.
Лодки проекта 877, к которым относится подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.
Всего с 1980 по 1994 год было построено 28 подлодок проекта 877. Длина субмарины составляет более 70 метров, водоизмещение - около 3200 тонн, экипаж - 52 человека. Подлодка способна развивать скорость в 18,6 узла, погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 45 суток.