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Рогозин поручил загрузить ВМЗ дополнительными заказами

Армия и ОПК
28 января, 12:41 UTC+3
Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Дмитрий Кандинский/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 28 января. /ТАСС/. Вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин поручил загрузить Воронежский механический завод заказами, чтобы поднять среднюю зарплату по предприятию.

"Будет дополнительный заказ для поднятия зарплаты, чтобы ее уровень был выше, чем по области", - заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин на выездном заседании в Воронеже о рассмотрении вопроса развития пилотируемой космонавтики на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.
По его словам, накопившиеся проблемы на ВМЗ упираются в "разгильдяйство и экономические проблемы".

"Сколько получают люди, чувствуют ли ответственность? Будут приняты меры для восстановления предприятий Роскомоса. Они должны быть обеспечены заказами до 2025 года. Все устаревшее должно быть отставлено в сторону. Предприятие должно быть перевооружено", - заявил он.

Ранее Роскосмос отозвал для проверок все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон", производящихся на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). По данным Роскосомса, на заводе при производстве двигателей использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Помимо этого Роскосмос поручил заменить двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Двигатели также производятся в Воронеже. Причиной замены двигателей стала авария ракеты-носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

20 января, после визита на предприятие руководства Роскосмоса, генеральный директор ВМЗ Иван Коптев подал в отставку по собственному желанию в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции. Временно исполняющим обязанности генерального директора ВМЗ назначен Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора предприятия по производству. 

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