Шойгу: российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тысячи учений

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские военные в 2017 году проведут более 2,8 тыс. учений, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тыс. тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017", - сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Он обратил внимание командиров на необходимость в ходе боевой подготовки учитывать опыт, полученный в Сирии.

Шойгу рассказал, что подразделения Сухопутных войск, ВДВ и береговых войск ВМФ сейчас приступили "к отработке вопросов слаживания в составе батальонных и ротных тактических групп", а военные летчики выполняют одиночные упражнения и полеты в составе пар, звеньев и отрядов.

"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность (время, проведенное в море - прим. ТАСС) экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", - добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в 2016 году российские военные планировали провести более 4 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе учений различного масштаба.