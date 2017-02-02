Пентагон: вторую партию истребителей F-35 перебросят в Японию в июле

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Еще одна партия истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Корпуса морской пехоты США будет переброшена в Японию летом текущего года. Об этом сообщил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель командующего Корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Джон Дэвис.

Первые 10 F-35 были дислоцированы на базе Ивакуни в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю в январе нынешнего года. Ивакуни стала первой зарубежной военной базой США, на которой разместились истребители-бомбардировщики пятого поколения.

"Следующие шесть (F-35) выкатятся этим летом - в июле, чтобы совместить это с (переброской к берегам Японии) амфибийного носителя, который сможет принимать данные самолеты и перемещать их по Тихому океану", - заявил Дэвис. Он имел в виду уже оглашавшееся ранее намерение США размещать эти боевые машины время от времени на борту десантного корабля Wasp в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности в Японию предполагалось перебросить 16 истребителей F-35. Причем, как подчеркивал в августе прошлого года другой заместитель командующего Корпусом морской пехоты США, генерал-лейтенант Роберт Уолш, Пентагон сможет при необходимости перебрасывать на Wasp все эти самолеты.

Уолш тогда также обнародовал планы размещения этих истребителей-бомбардировщиков на борту десантного корабля Essex на Ближнем Востоке.

Самый дорогостоящий военный проект

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные боезаряды. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, предполагается приобретение самолета Израилем и Японией.

В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.

В общей сложности Министерство обороны США изначально собиралось приобрести 2443 самолета F-35 у корпорации-разработчика Lockheed Martin. Тем не менее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в 2015 году признал, что Пентагон, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и последние распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов, "анализируя, является ли число 2443 правильным".

Производство этих самолетов, как ожидается, будет идти до конца 2030-х годов. Согласно прогнозам экспертов, на реализацию программы строительства F-35 уйдет $1,5 трлн. Этот проект создания военной техники является самым дорогостоящим на данный момент в истории США.

Программу подвергают резкой критике за допущенные при реализации различные многочисленные ошибки. Некоторые специалисты в США теперь, в том числе, задаются вопросом, стоил ли вообще проект того, чтобы его затевать.