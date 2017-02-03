Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой и гражданской авиации

РЫБИНСК (Ярославская область), 3 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин призвал наращивать выпуск отечественной техники для боевой авиации, а также предпринимать меры для того, чтобы и в гражданском секторе отечественные производители были на передовых позициях.

"Для нас задача стоит двуединая", - заявил он во время посещения двигателестроительного предприятия НПО "Сатурн", входящего в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. "С одной стороны, нарастить выпуск современной боевой авиационной техники для воздушно-космических сил", - отметил вице-премьер. "Сирийское небо показало, что очень много было сделано правильно за последнее время, а недавняя презентация многофункционального истребителя МиГ-35 показывает, что и по данной дороге мы также двигаемся вперед, то есть мы сохраняем конкурентность ведущих конструкторских школ", - подчеркнул он.

"Но есть другая задача - задача отвоевания нашего гражданского неба нашей же собственной авиационной промышленностью", - сказал Рогозин журналистам.

Новые авиадвигатели

Рогозин заявил, что работа по созданию авиадвигателей в новом для РФ классе тяги начата, а создание такой техники позволит выдавить с российского рынка иностранные самолеты.

"В рамках Объединенной двигателестроительной корпорации сейчас развернута работа по созданию двигателей в классе тяги, которые раньше вообще никогда не выпускались в Советском Союзе и в РФ", - отметил он. "Это двигатели, которые позволят заменить сразу два двигателя на крыле самолета, а значит в пересчете на расход топлива на одного пассажира эта цифра будет уже конкурентной, наши самолеты сразу войдут в число конкурентных самолетов", - уверен вице-премьер.

"Это означает, что без всяких специальных административных мер мы сможем постепенно выдавливать с нашего рынка иностранные самолеты российской качественной авиационной продукцией, способной летать на современных двигателях, эффективных и надежных", - сказал Рогозин журналистам.

По его словам, была достигнута договоренность по линии Фонда перспективных исследований, Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) о том, что будут рассматриваться самые современные технологии.

"Недавно на заседании Военно-промышленной комиссии были утверждены новые кандидатуры руководителей новейших современных технологических направлений. Именно эти направления мы будем внедрять форсированно в рамках российского двигателестроения. Это совершенно новые принципы передачи энергии, это отход от традиционных схем, и по этому пути мы сейчас двигаемся", - заключил Рогозин.

Проблемы известны

Рогозин отметил, что основные проблемы в развитии отечественного авиастроения известны. "Это проблема топливной неэффективности из-за того, что мы всегда отставали по двигателям авиационным нашим; и вторая проблема - это послепродажное обслуживание", - перечислил он.

По его словам, "понятно, как организовать послепродажное обслуживание". Это будет делаться "в том числе и с помощью тех компаний, которые имеют в этом деле большой опыт", пояснил он.

"Эти решения уже приняты, они будут реализованы в рамках Авиационной коллегии при правительстве России", - сообщил Рогозин.