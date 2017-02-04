Почти все военнослужащие Сухопутных войск к 2020 году могут получить экипировку "Ратник"

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Практически все военнослужащие Сухопутных войск (СВ) ВС РФ к 2020 году могут получить комплект боевой экипировки солдата "Ратник".
Об этом сообщил в субботу председатель военно-технического комитета СВ полковник Александр Романюта.
"Я надеюсь, что к 2020 году это будет уже нормой и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будут этим обеспечен. Пока все идет именно к этому", - сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Как сообщил ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков, в этом году для СВ, ВДВ и морской пехоты будет закуплено 50 тыс. комплектов экипировки "Ратник".
Боевая экипировка второго поколения "Ратник" включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки, и поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.