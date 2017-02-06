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Военно-морской салон будет проходить с 2017 года в Кронштадте

Армия и ОПК
6 февраля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Расположенный в Подмосковье военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" откроет в Кронштадте военно-морской сектор
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международный Военно-морской салон (МВМС-2017) в этом году пройдет в Кронштадте, сообщил журналистам начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Начиная с 2017 года в городе планируется проводить Санкт-Петербургский Международный Военно-морской салон. Для этого управлением Западного военного округа велась кропотливая работа по разработке, согласованию и утверждению необходимого комплекта документов для начала проведения проектно-изыскательских работ, историко-культурных экспертиз объектов культурного наследия эскизных проектов", - рассказал он.

Также Мугинов сообщил, что военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот", расположенный в Подмосковье, откроет в Кронштадте военно-морской сектор.

"На площадях Кронштадтского адмиралтейства создадут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств, а также многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно как для развития туристической отрасли, так и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи", - подчеркнул офицер.

На территории форта Кроншлот планируется организовать презентации передовых инновационных технологий, разместить школу юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочную базу.

Как сообщил ранее заместитель генерального директора ООО "Морской салон" Александр Колосков, в этом году более 350 предприятий заявили о своем участии в салоне. По словам Колоскова, МВМС-2017 пройдет с 28 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге на территории комплексов "Ленэкспо" и "Морской вокзал".

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