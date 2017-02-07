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Крейсер ТОФ "Варяг" вышел в море на учения

Армия и ОПК
7 февраля, 7:52 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Кораблю предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника
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ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" вышел в море на учения для проведения ракетных и артиллерийских стрельб. Об этом сообщил  ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"В ходе отработки элементов второй курсовой задачи (К-2) в морских полигонах боевой подготовки флота экипаж крейсера "Варяг" выполнит комплекс зенитно-ракетных и артиллерийских стрельб. Во время выполнения боевых упражнений экипаж отработает задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с использованием зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов корабля", - сказал он.

Кроме того, "Варягу" предстоят артиллерийские стрельбы по береговым мишеням и буксируемому морскому щиту, который будет имитировать огневые точки и надводный корабль условного противника. Стрельбы будут вестись на различных дальностях в условиях сложной помеховой обстановки.

После огневых задач экипаж "Варяга" во взаимодействии с вертолетом Ка-27 морской авиации флота отработает противолодочную оборону и проведет корабельные учения, в частности, по радиоэлектронной борьбе, РХБ защите, борьбе за живучесть и другие.

Курсовая задача (К-2) - это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

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